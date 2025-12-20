TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Görüşmelerine Başlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 1. ve 2. maddeleri kabul edildi. Söz konusu teklif, ülkenin mali yönetimi ve bütçe uygulamaları açısından büyük önem taşıyor. Görüşmeler sırasında farklı parti temsilcileri, teklifin içeriği ve getirdiği yenilikler hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi'nden Öneriler

Teklif üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını ele aldı. Ergin, "eve dönüş" sürecinin hukuki çerçevede ilerlemesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Önceki iki girişimin başarısız olduğunu vurgulayan Ergin, yasa yapım sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti'nin Sağlık Harcamaları Vurgusu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sağlık harcamalarında ilaç giderlerinin SGK bütçesindeki en büyük kalemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki sağlık sisteminin, tedavi yerine sürekli tüketime yöneldiğini savunan Akburak, bu durumun halkın sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Akburak, "Halkımız daha fazla ilaç tüketiyor, devlet daha fazla ilaç ödüyor fakat bununla orantılı şekilde sağlıklı bir toplum ortaya çıkmıyor." dedi.

MHP'den İhracat ve İş Gücü Maliyetleri Üzerine Eleştiriler

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sanayicilerin ihracat yaparken döviz kurundan ziyade artan işçilik maliyetleri nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Nitelikli eleman bulma sorununun da iş gücü maliyetleri ile bağlantılı olarak sanayi sektöründeki en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Ersoy, piyasa koşullarının üretici firmaların bilançosunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

DEM Parti ve Barış Mesajları

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, kürsüye elinde ekmek, sepet ve zeytin dalı ile çıkarak, iktidarın halkın sorunlarına duyarsız kaldığını savundu. Ayan, "Bu sepette ekmek mücadelesi var, barış mücadelesi var. Savaş ve barışta unutulmaması gereken bugünün kararı, yarının kaderini doğurur." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Bütçeye Yönelik Eleştirileri

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, bütçe ile birlikte mevcut kaynakların nasıl kullanıldığına dair eleştirilerde bulundu. Vergi artışlarının halk üzerindeki etkilerine değinen Arslan, iktidarın önceliklerinin dar gelirli vatandaşlar lehine olmadığını ifade etti.

AK Parti'nin Yatırımlar Üzerine Savunmaları

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, hükümetlerinin gerçekleştirdiği büyük yatırımları ve projeleri anlatarak, muhalefetin bu çalışmaları yeterince desteklemediğini öne sürdü. Ok, "Bu bütçe, masumlara el uzatan, zalimlere set olan bir dış politikanın sonucudur." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Açıklamaları

Konuşmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik yapılan küfürlü tezahürat hakkında açıklamalarda bulundu. Bu olayın kabul edilemez olduğunu belirten Bak, gerekli soruşturmaların yapılacağını kaydetti. Ayrıca, Van'da yeni bir stat inşası için hazırlıkların sürdüğünü, KYK burslarında artış için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.