TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Karamık, etkinlikte yer alan fotoğrafların önemine dikkat çekti ve seçtiği eserler hakkında görüşlerini paylaştı.

Oylama Süreci ve Kategoriler

Karamık, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada, Anadolu Ajansı'nın foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen toplam 112 fotoğrafı inceledi. Bu fotoğraflar, 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yer bulmuş önemli konuları yansıtan altı farklı kategoride sunuldu. Karamık, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" eserini, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" çalışmasını tercih etti. Ayrıca, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Özel Kategorilerdeki Seçimler

Karamık, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını seçerken, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesine oy verdi. Oylama sürecinin ardından yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" etkinliğine önceki yıllarda da katıldığını belirterek, emeği geçen tüm fotoğrafçılara teşekkür etti.

Fotoğrafların Önemi ve Etkinliğin Değeri

Karamık, her yıl oylamada yer alan fotoğrafların kalitesinin arttığını ifade ederek, "Her sene dünyayı daha kapsamlı bir şekilde yansıtan, güncel olayları yakalayan, estetik ve teknik açıdan kendini aşan fotoğraflar görüyorum. Türk muhabirler ve fotoğrafçılar tarafından çekilen bu eserleri desteklemek, geliştirmek ve dünyanın gündemini yansıtmak açısından büyük önem taşıyor" dedi. Ayrıca, etkinliğin farkındalık yaratma yönündeki rolüne de vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın Rolü ve Tarihi Misyonu

Karamık, TBMM Dilekçe Komisyonu'nun bir hak arama kurumu olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı'nın Filistin'deki durumu belgelemekteki rolüne dikkat çekti. "Anadolu Ajansı, Filistin'de İsrail zulmünü kanıtlamak konusunda tarihi bir misyon üstlendi. Bu anlamda, hem TRT hem de Anadolu Ajansı ile yaptığımız çalışmalar büyük bir önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Oylama süreci, 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek. Anadolu Ajansı, 2012 yılından bu yana düzenlediği bu yarışmada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" gibi ana kategorilerin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" gibi özel kategorilere de yer veriyor. Katılımcılar, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.