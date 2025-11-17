Sezai Temelli'nin PKK'nın Zap Bölgesi'nden Çekilme Kararı Üzerine Açıklamaları

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın Zap bölgesinden çekilme kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, örgütün duyurusunun kendileri için de bilinen bir durum olduğunu belirtti. Temelli, konuya dair daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Meclis Gündemindeki Vakıflar Kanunu ve Vergi Düzenlemeleri

Temelli, Mecliste gerçekleştirdiği basın toplantısında, Vakıflar Kanunu'nun gündemde olduğunu ve bu kanun üzerine tartışmaların üçüncü haftasına girdiğini hatırlattı. Meclisin bu teklifi yasalaştırma sürecinde gecikmeler yaşandığını iddia eden Temelli, ardından 40 maddeden oluşan vergi düzenlemelerini içeren bir torba yasa teklifinin Meclise geldiğini kaydetti. Bu düzenlemelerin mevcut vergi adaletsizliğini derinleştirdiğini savunan Temelli, torba yasadaki vergi yükünün halkın omuzlarına yüklendiğini öne sürdü.

Bütçe Görüşmeleri ve Halkın Talepleri

Temelli, bütçe görüşmeleri hakkında eleştirilerde bulunarak, mevcut bütçenin sermayenin menfaatlerine hizmet ettiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Temelli, bu bakanlığın toplumla bağlantısının zayıf olduğunu savundu. Ticaret Bakanlığı'na yönelik önerilerde bulunarak, kadınların iş kurmaları için hibe verilmesi talebinin reddedilmesini eleştirdi. Ayrıca, enerji alanında deprem bölgesindeki hanelere ücretsiz elektrik sağlanması önerisinin de kabul edilmediğini belirtti.

Yargı Reformu Beklentileri ve AİHM Kararları

Temelli, yargı paketlerinin Meclis gündemine gelmesini beklediklerini ifade ederek, toplumun beklentilerini karşılayacak yargı düzenlemelerine acilen ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının ardından tahliyesinin beklenildiğini belirten Temelli, AİHM kararlarının uygulanmamasının ciddi bir sorun olduğunu iddia etti. Demirtaş ve diğer tutuklu arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Özel Yasa ve Çekilme Süreci Üzerine Değerlendirmeler

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temelli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un özel yasa konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 26 Ekim tarihine kadar önemli adımlar atıldığını, ancak bu adımların tek taraflı gerçekleştirildiğini ifade etti. Özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair Meclis Komisyonu'nun görüşmelerini tamamlayarak bir rapor hazırlayacağını ve bu rapor doğrultusunda çeşitli görüşlerin alınacağını belirtti. Temelli, bu sürecin toplumun beklentilerini karşılaması halinde ilerleme kaydedilebileceğini vurguladı.

Temelli, PKK'nın Zap Bölgesi'nden çekilme kararına dair sorulara yanıt verirken, söz konusu durumun Komisyonda gündeme alınma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Çekilme sürecinin aciliyetine dikkat çeken Temelli, örgütün açıklaması kadar kendilerinin de konuya dair bilgi sahibi olduklarını, dolayısıyla daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını belirtti.