Yayınlanma
14
Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik 'Casusluk' İddiası Son Çare
Okunma Süresi: 2 dk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk suçlamasıyla ifadesi alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla İstanbul Adliyesi’nde bulundu. Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayarak, iddianamenin henüz yazılmamasını eleştirdi.

İmamoğlu'na Yönelik Suçlamalar ve Destek Gösterisi

Özgür Özel, İstanbul Adliyesi önünde toplulukla bir araya gelerek, İmamoğlu'na atılan suçlamaların ardındaki motivasyonları sorguladı. "Hırsız" ve "yolsuz" gibi daha önceki suçlamaların tutmadığını belirten Özel, şimdi ise "casus" ifadesinin kullanıldığını ifade etti. Bu durumu bir iftira olarak nitelendiren Özel, “Bu iftiraya bu kadar gerek duyulması yazıklar olsun" dedi. Ayrıca, İmamoğlu’nun kendi davasında savunmaya götürülmeden sorgulanmasının adalet anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

İddianame Yokluğu ve Mahkeme Süreci

Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz bir iddianamenin yazılmamış olmasını eleştirerek, “Ekrem başkanı ve arkadaşlarını yakında mahkeme karşısına çıkarmak zorundalar. İddianameye somut kanıtlar gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Özel, geçtiğimiz günlerde 500 sayfalık bir iddianamenin geçersiz kılındığını hatırlatarak, “O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler” dedi. Bu bağlamda, iddianame ile ilgili tartışmaların sürdüğünü ve mahkemenin kuvvetli ihtimalle yargılamaları tutuksuz yapacağını öngördüklerini aktardı.

Seçim Sürecinde İmamoğlu'na Yönelik Stratejiler

Özgür Özel, İmamoğlu'nun seçim sürecine kadar tutuklu kalmaya çalışıldığını öne sürdü. Bu bağlamda, iddianamenin hazırlanmadığını belirterek, "Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor" şeklinde ifadeler kullandı. İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların yetersiz olduğunu vurgulayan Özel, yeni suçlamaların ortaya atılmasının kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Veri Güvenliği İddiaları

Özel, "İstanbul Senin" uygulamasıyla toplanan verilerin yabancı devletlerin eline geçtiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eski MİT Başkanı Hakan Fidan’ın döneminde Türkiye'nin çeşitli verilerinin çalındığını hatırlatan Özel, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti. "Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız? Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak?" diyerek, mevcut durumun sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, İstanbul'daki siyasi atmosferi etkilemeye devam ederken, İmamoğlu'nun durumu ve yargı süreci yakından takip ediliyor. CHP'nin İmamoğlu'na verdiği destek, muhalefet cephesinde önemli bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor.

Politika
