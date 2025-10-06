Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milli Mücadele döneminde önemli bir rol üstlenmiş olan tarihi Kayseri Lisesi’nin "İstiklal Madalyası" ile ödüllendirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu. Bu teklif, okulun Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki katkılarını gözler önüne seriyor.

Kayseri Lisesi’nin Tarihçesi ve Önemi

Kayseri Lisesi, 2. Abdülhamid döneminde 13 Eylül 1893 tarihinde Derece-i Ula Mekteb-ı Külliyesi İdadisi adıyla kurulmuş, 1923 yılında lise statüsüne geçerek eğitimine devam etmiştir. Bu köklü eğitim kurumu, Türk eğitim tarihinde özel bir yer edinmiş ve pek çok neslin yetişmesine katkıda bulunmuştur. İsmail Özdemir, Kayseri Lisesi'nin milli mücadeledeki rolüne vurgu yaparak, bu okulun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Kanun Teklifinin Gerekçesi

Özdemir, kanun teklifinin gerekçesini açıklarken, Kayseri’nin her dönemde devletine ve milletine karşı sorumluluklarını yüksek bir erdem ve sadakatle yerine getirdiğini belirtti. Kayseri Lisesi’nin de bu özellikleri taşıdığını vurgulayan Özdemir, "İstiklal Harbi sırasında cepheye gönderilen lise son sınıf öğrencilerinin tamamı şehit olmuştur. Bu, Kayseri Lisesi’nin vatanseverlik ve fedakarlık açısından taşıdığı önemi göstermektedir" dedi. Özdemir, bu nedenle Kayseri Lisesi’nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılması gerektiğini savundu.

Milli Mücadele ve Eğitim Kurumları

Milli Mücadele dönemi, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin en kritik dönemlerinden birini temsil ederken, eğitim kurumlarının bu süreçteki katkıları da büyük önem taşımaktadır. Kayseri Lisesi gibi okullar, genç nesillerin milli bilinçle yetişmesini sağlamış ve vatan savunmasına aktif katılım göstermiştir. Bu bağlamda, Özdemir’in sunduğu teklif, sadece bir ödüllendirme değil, aynı zamanda bu eğitim kurumlarının tarihsel önemine de dikkat çekmektedir.

Özdemir’in TBMM’ye sunduğu bu kanun teklifi, Kayseri Lisesi’nin tarihi mirasını ve milli mücadeleye katkısını daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlamakta, eğitim kurumlarının rolünü yeniden hatırlatmaktadır. Teklifin kabul edilmesi durumunda, Kayseri Lisesi’nin bu onurlandırılması, hem yerel hem de ulusal düzeyde bir sembol haline gelebilir.