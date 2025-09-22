Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul Programlarımızda Orta Asya Yerine Türkistan İfadesi Kullanılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da açılışı gerçekleştirilen Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Türk dünyasıyla olan ilişkilerin müfredat üzerindeki etkisine vurgu yaparak, "Artık okul programlarımızda Orta Asya ifadesi yerine Türkistan ifadesini kullanmaya başladık" ifadelerini kullandı. Bu değişikliğin, Türk Cumhuriyetleri ile olan bağların güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Açılışı

Azerbaycan'ın Bakü şehrinin Ahmedli kasabasında yapımı tamamlanan Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün gibi önemli isimler katıldı. Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Zorlu, eğitimin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Zorlu, "Bu okul, Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasının geleceğine yön verecek nesillerin inşası açısından önemli bir adım" dedi.

Eğitimde Kardeşlik Vurgusu

Bakan Tekin, eğitim alanında dostluk ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, "Eğitim, dostlukları pekiştiren ve kardeşlik duygularını artıran bir alandır" dedi. Ayrıca, mevcut dönemde sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarının ilişkileri etkileyebileceğini vurguladı. Tekin, sahip oldukları mirası gelecek kuşaklara aktarmanın önemini dile getirerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir' sözüyle başlayan dostluk ilişkileri, bugün de Cumhurbaşkanımız Aliyev ile devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Eğitimdeki Yenilikler ve Türkistan İfadesi

Açılışta yaptığı konuşmada Tekin, eğitim sistemindeki yeniliklere de değindi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de eğitim programlarının revize edildiğini belirten Tekin, "Artık müfredatımızda Türkistan ifadesine yer veriyoruz. Türk Cumhuriyetleri ile ilgili çocuklarımızın bilgi sahibi olmasını istiyoruz" dedi. Bu bağlamda, Türk dünyasının tarihine ve kültürüne yönelik bilgilendirmenin artırılması gerekliliğini ifade etti. Tekin, eğitim alanındaki bu değişikliklerin, iki ülke arasındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Programın Sona Ermesi

Törenin ardından fidan dikimi gerçekleştirildi ve program, okul binası önünde yapılan kurdele kesimi ile sona erdi. Açılış, hem Türkiye hem de Azerbaycan için eğitim alanındaki iş birliğinin güçlenmesi açısından sembolik bir anlam taşıyor.