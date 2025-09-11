Dolar
41,3004 %0,26
Euro
48,4660 %0,46
Gram Altın
4.817,93 % -0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Koçyiğit, Bahçeli'nin Çağrısını Hatırlatarak 'Komisyon Öcalan'ı Dinlemeli' Dedi

Koçyiğit, Bahçeli'nin Çağrısını Hatırlatarak 'Komisyon Öcalan'ı Dinlemeli' Dedi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Koçyiğit, Bahçeli'nin Çağrısını Hatırlatarak 'Komisyon Öcalan'ı Dinlemeli' Dedi
Okunma Süresi: 2 dk

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin güncel siyasi durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, komisyonun çeşitli kesimleri dinlemeye devam ettiğini belirtirken, Kürt sorununa dair çözüm önerilerinin acilen değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, bu sorunun demokratik yollarla çözümünün ertelenmesinin ülke ekonomisine yaptığı olumsuz etkilere dikkat çekti.

Kürt Sorununa Yönelik Acil Adımlar

Koçyiğit, komisyonun iş çevreleri ve sendikalarla yapacağı görüşmelerin önemine değinerek, Kürt sorununun çözümünün sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu ifade etti. "Savaşın yarattığı yıkım, ekonomik yıkımın her bir yurttaşımıza zarar verdiğini, bu ülkede yaşayan her bir insanın yaşamını derinden etkilediğini biliyoruz," diyen Koçyiğit, bu bağlamda iş dünyasının ve sendikaların görüşlerinin alınmasının kritik olduğunu belirtti.

İmralı'ya Ziyaret ve Öcalan'ın Dinlenmesi Gerekiyor

Koçyiğit, ayrıca komisyonun acilen İmralı'ya gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Komisyon herkesle konuşuyor; ancak Sayın Öcalan ile görüşmek, sürecin ilerlemesi açısından elzemdir," dedi. Bu durumun, halkların barış talebinin somut bir ifadesi olduğunu belirten Koçyiğit, Öcalan ile gerçekleştirilecek bir görüşmenin toplumsal güveni artıracağını ve çözüm sürecine ivme kazandıracağını ifade etti. "Komisyonun bu konuda cesur olması ve meselenin siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde ele alınması gerekiyor," dedi.

CHP'ye Yönelik Operasyonlara Tepki

Koçyiğit, son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik artan operasyonlara da değinerek, bu tür eylemlerin, iç barışın sağlanması hedefiyle çeliştiğini ifade etti. "İç barışın istendiği bir ortamda, ana muhalefet partisinin yargı eliyle hedef alınması kabul edilemez," diyen Koçyiğit, bu durumun sadece CHP'yi değil, tüm demokratik muhalefeti etkilediğini belirtti. Bu tür operasyonların, siyasal zemini zayıflattığını ve yürütülen barış sürecine zarar verdiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Koçyiğit'in açıklamaları, Türkiye'deki siyasi atmosferin ve toplumsal dinamiklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu bağlamda, yapılacak olan görüşmeler ve atılacak adımların, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

#Süreç
#Kürt Sorunu
#Gülistan Kılıç Koçyiğit
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu
#Pkk Lideri Abdullah Öcalan
“Can Borcu” İkilisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
“Can Borcu” İkilisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
#Magazin / 11 Eylül 2025
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Drone Filosu ile Enerji Kalitesini Artırıyor
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Drone Filosu ile Enerji Kalitesini Artırıyor
#Teknoloji / 11 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
Politika
Eski Bakan Agah Oktay Güner, Ankara’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Bakan Agah Oktay Güner, Ankara’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor
KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor
İstanbul'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
İstanbul'da Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Üniversite Mazeretli Kayıt Tarihleri: 2025 Mazeretli Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
Üniversite Mazeretli Kayıt Tarihleri: 2025 Mazeretli Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Aşkında Ayrılık Gelişmesi
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Aşkında Ayrılık Gelişmesi
Bursa'da Dolandırıcılığın Eşiğinden Dönüldü
Bursa'da Dolandırıcılığın Eşiğinden Dönüldü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft