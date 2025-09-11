Koçyiğit, Bahçeli'nin Çağrısını Hatırlatarak 'Komisyon Öcalan'ı Dinlemeli' Dedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin güncel siyasi durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, komisyonun çeşitli kesimleri dinlemeye devam ettiğini belirtirken, Kürt sorununa dair çözüm önerilerinin acilen değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, bu sorunun demokratik yollarla çözümünün ertelenmesinin ülke ekonomisine yaptığı olumsuz etkilere dikkat çekti.

Kürt Sorununa Yönelik Acil Adımlar

Koçyiğit, komisyonun iş çevreleri ve sendikalarla yapacağı görüşmelerin önemine değinerek, Kürt sorununun çözümünün sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu ifade etti. "Savaşın yarattığı yıkım, ekonomik yıkımın her bir yurttaşımıza zarar verdiğini, bu ülkede yaşayan her bir insanın yaşamını derinden etkilediğini biliyoruz," diyen Koçyiğit, bu bağlamda iş dünyasının ve sendikaların görüşlerinin alınmasının kritik olduğunu belirtti.

İmralı'ya Ziyaret ve Öcalan'ın Dinlenmesi Gerekiyor

Koçyiğit, ayrıca komisyonun acilen İmralı'ya gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Komisyon herkesle konuşuyor; ancak Sayın Öcalan ile görüşmek, sürecin ilerlemesi açısından elzemdir," dedi. Bu durumun, halkların barış talebinin somut bir ifadesi olduğunu belirten Koçyiğit, Öcalan ile gerçekleştirilecek bir görüşmenin toplumsal güveni artıracağını ve çözüm sürecine ivme kazandıracağını ifade etti. "Komisyonun bu konuda cesur olması ve meselenin siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde ele alınması gerekiyor," dedi.

CHP'ye Yönelik Operasyonlara Tepki

Koçyiğit, son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik artan operasyonlara da değinerek, bu tür eylemlerin, iç barışın sağlanması hedefiyle çeliştiğini ifade etti. "İç barışın istendiği bir ortamda, ana muhalefet partisinin yargı eliyle hedef alınması kabul edilemez," diyen Koçyiğit, bu durumun sadece CHP'yi değil, tüm demokratik muhalefeti etkilediğini belirtti. Bu tür operasyonların, siyasal zemini zayıflattığını ve yürütülen barış sürecine zarar verdiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Koçyiğit'in açıklamaları, Türkiye'deki siyasi atmosferin ve toplumsal dinamiklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu bağlamda, yapılacak olan görüşmeler ve atılacak adımların, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.