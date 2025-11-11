Kaymakam Safitürk, Şehadetinin 9’uncu Yılında Derik'te Anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016 yılında terör saldırısında görev başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin dokuzuncu yılında anma etkinlikleriyle yad edildi. Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan Safitürk, İçişleri Bakanlığı tarafından Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmişti. 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve hastanede bir gün sonra şehit düşmüştü.

Anma Programı ve Etkinlikler

Kaymakam Safitürk için düzenlenen anma etkinlikleri, ilçede Mevlid-i Şerif okunması ve hatmi şerif duasıyla başladı. Ardından Derik Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Program sırasında, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün özgeçmiş videosu izlendi. İzleyiciler, görüntüler karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kaymakamın Anısını Yaşatma Çabaları

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Şehit Kaymakam Safitürk’ün ilçe halkının gönlünde derin bir iz bıraktığını ifade etti. Bayraklı, "Şehit kaymakamımızın şehadetinin dokuzuncu yıl dönümünde anma programları düzenledik. Değerli Derikli vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, öğrencilerimiz ve il dışından gelen misafirlerimizle bir araya geldik. Şehit kaymakamımız adına okunan mevlit ve hatmi şerif duasını gerçekleştirdik," dedi. Ayrıca, Bayraklı, şehit kaymakamının tamamlayamadığı projeleri yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. "Bu yıl, valimizin, büyükşehir belediyemizin ve Dicle Kalkınma Ajansımızın desteğiyle, şehit kaymakamımızın hedefleri arasında yer alan Derik zeytinini duyurmak amacıyla Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir zeytin atölyesi kurduk," diye ekledi.

Şehit Kaymakamın Hatırası

Bayraklı, ilçede şehit kaymakamın adının yaşatıldığı cami, Kur’an kursu, taziye evleri, lise ve bir tepe bulunduğunu da sözlerine ekledi. "Esnaf arasında yapılan ziyaretlerde, şehit kaymakamımızın fotoğraflarının sıkça görüleceğini belirtmek isterim. Kamu kurumlarında da şehit kaymakamımızın anıları yaşatılıyor," diye konuştu. Bayraklı, "Kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı anılar ile şehit kaymakamımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, intikal etmiş gazilerimize de rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

Özellikle Hatırlanan Bir İsim

Anma etkinliğine katılan öğretmen Şelal Kızılok, oğluna şehit kaymakamın adını verdiğini belirtti. Kızılok, 2019 yılında Derik’e atandıktan sonra Safitürk’ün ilçede çok sevilen bir yönetici olduğunu öğrendiğini ifade etti. "Rabbimiz bize bir evlat nasip ettiğinde, adını yaşatmak için Muhammed Fatih ismini verdik. Adını her söylediğimizde onu hatırlıyoruz," dedi. Kızılok, oğlu ile etkinliğe katılmasının amacının isminin anısını yaşatmak olduğunu vurguladı.

Etkinlik, satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Derik'te düzenlenen bu anma programı, Kaymakam Safitürk’ün hatırasını yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.