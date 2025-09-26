Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, son gelişmelerle birlikte Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Bu karar, partideki yönetim tartışmalarına ve kayyum uygulamalarına bir yenisini eklerken, ihraç edilen isimlerden Tekin’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İhraç Kararları ve Açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan kayyum ve yönetim çatışmaları sonrası, Yüksek Disiplin Kurulu 26 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş’ın “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle kesin çıkarma cezasıyla cezalandırıldığını açıkladı. Ayrıca, bazı diğer üyelerin de Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurul’a sevkine ilişkin itirazların reddedildiği belirtildi.

Gürsel Tekin’in Tepkisi

İhraç kararının ardından Gürsel Tekin, CHP’ye olan bağlılığını vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak yıllarımı verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin aldığı bir kararla ihraç edildik” dedi. Tekin, ihraç kararlarının partinin geçmişine gölge düşüremeyeceğini ifade ederek, “Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız” şeklinde konuştu.

Mahkeme Süreci ve İtirazlar

CHP, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, 2 Eylül'de verdiği ara kararla, İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Gürsel Tekin’in başkanlığındaki kayyum heyetinin göreve devam etmesine karar verdi. CHP’nin bu karara yaptığı itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi.

Gürsel Tekin Basın Toplantısı Düzenledi

Kararın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gürsel Tekin, partinin geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı. Tekin, “Biz başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir” diyerek, partinin içindeki bazı kişilerin öz çıkarları için hareket ettiğini öne sürdü. Ayrıca, partideki mevcut yönetimin tutumunu eleştirerek, “Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız?” şeklinde sorular yöneltti.

İstanbul İl Kongresi Süreci

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yaptığı 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığına Özgür Çelik seçilmişti. Ancak, kongreye yönelik açılan davalar ve sonrasında gelişen süreçler, partideki yönetim kriziyle birleşerek Gürsel Tekin ve arkadaşlarının kayyum olarak atanmasına yol açtı. Bu durum, CHP’nin içindeki kargaşayı ve partinin geleceğine yönelik belirsizlikleri artırdı.