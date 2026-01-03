Dolar
Gazeteci Hüseyin Aykol için Ankara'da Taziye Kuruldu

Gazeteci Hüseyin Aykol için Ankara'da Taziye Kuruldu

Yayınlanma
14
Gazeteci Hüseyin Aykol için Ankara'da Taziye Kuruldu
Okunma Süresi: 1 dk

Geçirdiği beyin kanaması sonrası 2.5 aylık tedavi sürecinin ardından 1 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Aykol için, Ankara'da taziye düzenlendi. Taziye, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi'nde gerçekleştiriliyor ve Aykol'un ailesi ile çalışma arkadaşları, taziyeleri kabul ederek ziyaretçileri karşılıyor.

Taziyeler Üç Gün Sürecek

Taziye kabul işlemleri, İHD Ankara Şubesi’nde üç gün boyunca devam edecek. Çok sayıda ziyaretçi, Aykol'a baş sağlığı dileğinde bulunarak, acılarını paylaşıyor. Aykol, gazetecilik kariyeri boyunca özgür basının savunucusu olarak tanındı ve toplumsal meselelerdeki duyarlılığıyla dikkat çekti.

Diğer Şehirlerde Taziye Kurulacak

Hüseyin Aykol'un anısını yaşatmak amacıyla, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) tarafından Diyarbakır, Van ve İstanbul’da 5 Ocak 2023 tarihinde bir günlük taziye etkinliği düzenlenecek. Taziyeler, Diyarbakır'da DFG, Van’da ŞanoWan Sahnesi ve İstanbul’da İHD İstanbul Şubesi’nde kabul edilecek. Bu etkinlikler, "Özgür Basın’ın devrimci öncüsü Hüseyin Aykol’u anıyoruz" temasıyla gerçekleştirilecek.

Aykol'un, gazetecilik yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar, birçok kişi için ilham kaynağı oldu. Aykol'un anısına düzenlenecek etkinlikler, onun mirasını yaşatmayı ve özgür basın mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor.

