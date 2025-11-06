Erdoğan'dan Özgür Özel'e Tepki: "Kendisine Tavsiyem, Biz Az Söyledik, O Çok Anlasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı sırasında dile getirdi. Erdoğan, Özel'in siyasi üslubunu sert bir şekilde eleştirerek, "Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalır" ifadelerini kullandı ve Özel'e, "Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın" dedi.

Konferansa Katılan Misafirlere Hoşgeldin Mesajı

Konferansın açılışında katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından gelen misafirlere de teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin kütüphane geleneği ve bu alandaki tarihi birikimi üzerinde durarak, kütüphanelerin toplumlar için önemini vurguladı. Erdoğan, "İlim erbabımız bilgiyi yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca bilginin peşinde koşmuşlardır" şeklinde konuştu.

Tarihi Kütüphanelerin Önemi

Erdoğan, geçmişten günümüze kütüphanelerin önemini aktardı. Şam, Bağdat ve Anadolu'daki medreselerin ilim ve irfan merkezleri olarak işlev gördüğünü belirtti. Kütüphanelerin, farklı dönemlerde bilim insanlarına ve öğrencilere bilgi sunma görevini üstlendiğini ifade etti. Avrupa'dan gelen bilim insanlarının da bu merkezlerden yararlandığını ve kendi ülkelerindeki üniversitelerin kuruluşuna öncülük ettiğini aktardı.

Geçmişin Olumsuzlukları ve Günümüzdeki Gelişmeler

Erdoğan, Türkiye'nin kütüphanecilik tarihinde yaşanan zorluklara da değindi. Tek parti döneminin etkilerini, kütüphanelerin göz ardı edilmesiyle ilişkilendirerek, bu süreçte toplumun bilgiye erişiminde yaşanan sıkıntıları aktardı. Ancak, son yıllarda kütüphanecilik hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin dünya çapında bir referans haline geldiğini belirtti.

Millet Kütüphanesi'nin Başarıları

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5 yıl önce açıldığını ve 141 milyon 700 bin kaynağa sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, kütüphanenin dijitalleşme süreci ile dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kütüphanenin, öğrencilere, akademisyenlere ve tüm vatandaşlara açık olduğunu, her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından kullanıldığını belirtti.

Gelecekteki Hedefler

Gelecekteki hedeflerden bahseden Erdoğan, halk kütüphanelerinin üye sayısının artırılacağını ve yeni kütüphanelerin açılacağını duyurdu. Eğitim ve kültürel etkinliklerin artırılacağına dair taahhütlerde bulundu. Ayrıca, gençlerin kütüphanelere olan ilgisini artırmak için çeşitli ikramlar ve etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Özgür Özel'e Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini yineledi. Özel'in açıklamalarını "hezeyan" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin böyle bir siyasi üslubu hak etmediğini ifade etti. Siyasi arenada itibarın korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile, siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz" dedi.