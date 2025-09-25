Emine Erdoğan, New York'taki "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta açılan "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sanatın gücünü kullanarak suyun korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan bu sergi, katılımcılara derin bir mesaj iletmekte. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, serginin "Mavinin farkında mısın?" sorusuyla başladığını belirtti.

Sanat ve Farkındalık

Sergide yer alan görsel ve işitsel eserlerin, insanlığın ortak mirası olan suyun korunması için güçlü bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Bu özel etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın işbirliği ile gerçekleştirildi ve BM temsilcileri, çevre gönüllüleri ve sanatçılar bir araya gelerek ortak bir amaç için toplandı.

Sıfır Atık Mavi Hareketi

Emine Erdoğan, 2019 yılında başlatılan "Sıfır Atık Mavi" hareketinin, suyun her damlasını geleceğe bırakılacak en kıymetli miras olarak gördüğünü vurguladı. Bu hareketin temelinde yatan anlayış, suyun korunmasının sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğudur. Erdoğan, serginin, biriken çabaların küresel bir çağrıya dönüştüğünün en güzel örneği olduğunu belirtti.

Plastik Atık Sorunu

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 57 milyon ton plastik atığın oluştuğunu ve bunun yaklaşık 23 milyon tonunun su kaynaklarını kirlettiğini hatırlatan Erdoğan, bu durumun aciliyetine dikkat çekti. "Dünyanın harekete geçme vakti geldi de geçiyor" ifadesiyle, su kaynaklarının korunmasının insanlık için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, mavi rengin korunma iradesinin sadece bir çevre politikası olarak değil, insanlığın ortak vicdanı haline gelmesi gerektiğini ifade etti ve sergiye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.