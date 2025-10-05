DEM Parti: Anadilde Eğitim Anayasal Güvence Altına Alınsın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, anadilde eğitimin anayasal güvenceye alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, eğitim müfredatının bilimsel, laik, demokratik ve çok dilli esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, eğitimdeki ırkçı, asimilasyoncu ve gerici politikaların son bulması gerektiği belirtildi.

Öğretmenlerin Durumu ve Eğitim Sistemi

DEM Parti Eğitim Politikaları Komisyonu, öğretmenlerin dünya genelinde bilimin ve aydınlanmanın temsilcileri olarak onurlandırıldığına dikkat çekerken, Türkiye'deki öğretmenlerin ise yoksulluk, güvencesizlik ve siyasi baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığı, ücretli ve sözleşmeli istihdamın yaygınlaştığı ve yüz binlerce öğretmenin atama beklediği konularına vurgu yapıldı. Bu durumun yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin ve toplumun geleceği üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi.

Otoriter Politikaların Etkisi

Eğitim sisteminin uzun süredir otoriter ve tekçi politikaların etkisi altında olduğu belirtilen açıklamada, “Bilimsel ve demokratik eğitim yerine siyasal İslamcı, ırkçı ve asimilasyoncu anlayışlar dayatılmaktadır” ifadelerine yer verildi. DEM Parti, anadilde eğitimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, eşit yurttaşlık ilkesi çerçevesinde seküler bir toplumsal yaşamın inşası için politikaların tartışılmasının ve çözüm yollarının oluşturulmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

Toplumsal Sözleşme ve Barış

Açıklamada, asimilasyonu esas alan ve farklı kültür ile kimlikleri yok sayan tekçi mevzuatın gün yüzüne çıkarılması ve ayıklanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere konulan şerhlerin kaldırılması ve ayrımcılığı besleyen yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. DEM Parti, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalıcı barışın inşası için demokratik hakların genişletilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, ülkenin farklılıklarıyla kucaklaşacağı yeni bir toplumsal sözleşme oluşturulmasının elzem olduğu ifade edildi.

Üç Temel Talep

Açıklamanın sonunda, DEM Parti tarafından üç temel talep dile getirildi. Bunlar; müfredatın bilimsel, laik, demokratik ve çok dilli esaslara göre yeniden düzenlenmesi, anadilinde eğitim hakkının anayasal güvence altına alınması ve eğitimdeki ırkçı, asimilasyoncu ve gerici politikaların sonlandırılması olarak sıralandı. Bu taleplerin, toplumsal barışın sağlanması ve demokratik bir toplumun inşası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.