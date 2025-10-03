Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesini Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim 2023 tarihinde yeni yasama yılına açılış resepsiyonu ile merhaba dedi. TBMM'deki bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Resepsiyon, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi siyasi figürlerin katılımıyla dikkat çekti.

Davutoğlu'nun Fotoğraf Açıklaması

Resepsiyonda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada geniş yankı buldu ve bazı eleştirilerin hedefi oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere EKOL TV'de Nagehan Alçı ve Ferhat Murat'ın sunduğu "Gün Başlarken" programına katıldı. Davutoğlu, fotoğrafın doğasına dair yorumlarda bulunarak, "Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının ifadesi 'Efendim çok mutlusunuz' şeklinde. Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in sünnetidir. Onu sadece bir rivayet olarak değil, benim doğal halim olarak görüyorum" dedi.

Saygı ve Eleştiriler Üzerine

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı'na olan tavrımda bir değişiklik yok. Bulunduğum yer neresi olursa olsun, orası benimle ve heyetle değerlidir. Cumhurbaşkanı yanına oturmuşum ya da uzak bir yere oturmuşum, bu önemli değil. Orası milletin temsilcilerinin buluştuğu bir yer" şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na yönelik sert eleştirilerinin olabileceğini belirten Davutoğlu, ancak bu eleştirilerinin yanında saygıyı da ihmal etmediğini vurguladı. "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na sert eleştirilerim olur. Fakat oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Davutoğlu'nun siyasi duruşunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini daha iyi anlamak için önemli bir perspektif sunuyor. Resepsiyon sırasında yaşanan bu olay, Türkiye'deki siyasi ilişkilerin dinamiklerine dair ipuçları vermekte.