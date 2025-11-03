Dolar
42,0704 %0,25
Euro
48,4693 %0,45
Gram Altın
5.421,61 % 0,17
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes durumu, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması konuları ele alındı. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikaları da gündemdeki yerini aldı.

Toplantının Detayları

Erdoğan, kabine toplantısını tamamladıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının genel değerlendirmesini yaparak, "Kabinemizin 2. döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri ele aldık" dedi. Ayrıca, alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

23. Yıldönümü Kutlaması

Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıldönümüne de değinerek, "Bu gün Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23'üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. 23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. İktidardaki 23 yıllarını "şanla ve şerefle" geride bıraktıklarını belirterek, destek veren millete teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı, kabine toplantısında Türkiye Yüzyılı projesine de dikkat çekti. "Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak, içerde ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz" diyen Erdoğan, uluslararası toplantılarda Türk milletinin haklarını savunduklarını ifade etti. Türkiye'nin büyüme ve güçlenme sürecine vurgu yaparak, bu konudaki gelişmeleri de aktardı.

Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Erdoğan, 17 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na atıfta bulunarak, "Kıtayla ticaret hacmimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar iken, 2024 yılının sonunda bu rakamın 40 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz" dedi. Türk müteahhitlerin Afrika'da 2 binden fazla proje üstlendiğini ve kıta genelindeki yatırımların 15 milyar doları aştığını belirterek, gelecek yıl düzenlenecek zirveyle bu ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

#Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Ahmet Gülhan'ın Hayatı ve Sanatı
Ahmet Gülhan'ın Hayatı ve Sanatı
#Magazin / 03 Kasım 2025
Alphabet'ten 3 Milyar Euro'luk Tahvil Hamlesi: Yapay Zekaya Dev Yatırım
Alphabet'ten 3 Milyar Euro'luk Tahvil Hamlesi: Yapay Zekaya Dev Yatırım
#Teknoloji / 03 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Erdoğan, Suriye’ye Özel Destek Programı Başlatıldığını Duyurdu
Erdoğan, Suriye’ye Özel Destek Programı Başlatıldığını Duyurdu
Politika
Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak
Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak
Orkun Kökçü Kariyerinin En 'Hırçın' Dönemini Yaşıyor
Orkun Kökçü Kariyerinin En 'Hırçın' Dönemini Yaşıyor
Türkiye ile Suriye Arasında Transit Taşımacılık Kasım Ayında Başlıyor
Türkiye ile Suriye Arasında Transit Taşımacılık Kasım Ayında Başlıyor
Aksaray'da Otoyolda 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Aksaray'da Otoyolda 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Recep Burhan Ataman’a Silahlı Saldırı: Sağlık Durumu Ne? Kimdir, Kaç yaşında?
Recep Burhan Ataman’a Silahlı Saldırı: Sağlık Durumu Ne? Kimdir, Kaç yaşında?
Mahsun Kırmızıgül'den Yapay Zeka Üzerine Manifesto
Mahsun Kırmızıgül'den Yapay Zeka Üzerine Manifesto
Dava Korkusu ChatGPT'yi Kısıtladı: Artık Bu Konularda Konuşmayacak
Dava Korkusu ChatGPT'yi Kısıtladı: Artık Bu Konularda Konuşmayacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft