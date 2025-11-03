Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes durumu, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması konuları ele alındı. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikaları da gündemdeki yerini aldı.

Toplantının Detayları

Erdoğan, kabine toplantısını tamamladıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının genel değerlendirmesini yaparak, "Kabinemizin 2. döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri ele aldık" dedi. Ayrıca, alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

23. Yıldönümü Kutlaması

Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıldönümüne de değinerek, "Bu gün Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23'üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. 23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. İktidardaki 23 yıllarını "şanla ve şerefle" geride bıraktıklarını belirterek, destek veren millete teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı, kabine toplantısında Türkiye Yüzyılı projesine de dikkat çekti. "Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak, içerde ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz" diyen Erdoğan, uluslararası toplantılarda Türk milletinin haklarını savunduklarını ifade etti. Türkiye'nin büyüme ve güçlenme sürecine vurgu yaparak, bu konudaki gelişmeleri de aktardı.

Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Erdoğan, 17 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na atıfta bulunarak, "Kıtayla ticaret hacmimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar iken, 2024 yılının sonunda bu rakamın 40 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz" dedi. Türk müteahhitlerin Afrika'da 2 binden fazla proje üstlendiğini ve kıta genelindeki yatırımların 15 milyar doları aştığını belirterek, gelecek yıl düzenlenecek zirveyle bu ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.