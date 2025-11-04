CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Özür Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, geçmişteki tutumları nedeniyle tüm Türkiye'den özür diledi. Özellikle Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluk durumuna atıfta bulunan Özel, bu konuda geçmişteki hatalarının farkında olduklarını ifade etti.

Depremzedelerin Adalet Bekleyişi

Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesindeki mevcut durumu ele aldı. 1000 gündür adalet bekleyen depremzedelerin yaşadığı zorlukları dile getiren Özel, "Aileler geçim ve barınma mücadelesi veriyor. Söz verildiği gibi 650 bin konutun bir yıl içerisinde teslim edileceği belirtilmişti, ancak henüz 18 bin konut teslim edildi" dedi. Depremzedelerin barınma ihtiyacının hala tam olarak karşılanmadığını vurgulayan Özel, "Bugün yüz binlerce depremzede konteynerlarda veya başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Sındırgı İçin Afet Bölgesi Talebi

Özel, Sındırgı'da meydana gelen depremlere de dikkat çekti. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile birlikte, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. "Zararların karşılanması ve yapı denetimlerinin acilen yapılması için bu talebe destek veriyoruz" diyen Özel, Sındırgı'daki halkın yanında olduklarını ifade etti.

Gebze'deki Şehircilik Skandalı

Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bir şehircilik skandalına da değindi. Metro inşaatı sırasında yıkılan bir binanın ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğu reddettiğini belirten Özel, bu durumu eleştirerek, "Her ne kadar bu inşaatla ilgili uyarılar yapılmış olsa da gereken önlemler alınmadı" dedi. Özel, dört vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili adalet sağlanmasını talep etti.

Turizm Bakanı'nın Yargılanması Gerekiyor

Özel, Kartalkaya'daki yangın olayına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "Turizm Bakanı'nın bu konuda sorumluluğu var ve milletvekillerimizin desteğiyle onun yüce divanda yargılanmasını sağlayacağız" dedi. Bu bağlamda, sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ve Demokrasi Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecine de değinen Özel, "Demokrasi trenine bindik, işimize geldiğinde indik" ifadesini kullanarak, iktidarın demokratik değerleri ayaklar altına aldığını savundu. İmamoğlu'nun aldığı mazbataların iptal edilmesi ve çeşitli engellemelerle karşılaşmasının, demokrasinin işleyişine zarar verdiğine dikkat çekti.

Özgür Özel'den Özür Mesajı

Toplantının sonunda Özel, geçmişteki hatalı tutumları nedeniyle özür diledi. "Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, Kavala’yı içeride tutmakla övünenlere soruyorum: Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Bizim de var" diyen Özel, tarih önünde partinin geçmişteki tutumlarından ötürü tüm Türkiye'den özür diledi. Bu özrün, CHP'nin geçmişteki kararlarının sorumluluğunu kabul ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.