Dolar
42,0968 %0,24
Euro
48,3524 %0,44
Gram Altın
5.362,18 % -1,10
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Özür Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Özür Açıklaması

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Özür Açıklaması
Okunma Süresi: 3 dk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, geçmişteki tutumları nedeniyle tüm Türkiye'den özür diledi. Özellikle Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluk durumuna atıfta bulunan Özel, bu konuda geçmişteki hatalarının farkında olduklarını ifade etti.

Depremzedelerin Adalet Bekleyişi

Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesindeki mevcut durumu ele aldı. 1000 gündür adalet bekleyen depremzedelerin yaşadığı zorlukları dile getiren Özel, "Aileler geçim ve barınma mücadelesi veriyor. Söz verildiği gibi 650 bin konutun bir yıl içerisinde teslim edileceği belirtilmişti, ancak henüz 18 bin konut teslim edildi" dedi. Depremzedelerin barınma ihtiyacının hala tam olarak karşılanmadığını vurgulayan Özel, "Bugün yüz binlerce depremzede konteynerlarda veya başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Sındırgı İçin Afet Bölgesi Talebi

Özel, Sındırgı'da meydana gelen depremlere de dikkat çekti. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile birlikte, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. "Zararların karşılanması ve yapı denetimlerinin acilen yapılması için bu talebe destek veriyoruz" diyen Özel, Sındırgı'daki halkın yanında olduklarını ifade etti.

Gebze'deki Şehircilik Skandalı

Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bir şehircilik skandalına da değindi. Metro inşaatı sırasında yıkılan bir binanın ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğu reddettiğini belirten Özel, bu durumu eleştirerek, "Her ne kadar bu inşaatla ilgili uyarılar yapılmış olsa da gereken önlemler alınmadı" dedi. Özel, dört vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili adalet sağlanmasını talep etti.

Turizm Bakanı'nın Yargılanması Gerekiyor

Özel, Kartalkaya'daki yangın olayına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "Turizm Bakanı'nın bu konuda sorumluluğu var ve milletvekillerimizin desteğiyle onun yüce divanda yargılanmasını sağlayacağız" dedi. Bu bağlamda, sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ve Demokrasi Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecine de değinen Özel, "Demokrasi trenine bindik, işimize geldiğinde indik" ifadesini kullanarak, iktidarın demokratik değerleri ayaklar altına aldığını savundu. İmamoğlu'nun aldığı mazbataların iptal edilmesi ve çeşitli engellemelerle karşılaşmasının, demokrasinin işleyişine zarar verdiğine dikkat çekti.

Özgür Özel'den Özür Mesajı

Toplantının sonunda Özel, geçmişteki hatalı tutumları nedeniyle özür diledi. "Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, Kavala’yı içeride tutmakla övünenlere soruyorum: Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Bizim de var" diyen Özel, tarih önünde partinin geçmişteki tutumlarından ötürü tüm Türkiye'den özür diledi. Bu özrün, CHP'nin geçmişteki kararlarının sorumluluğunu kabul ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Mert Nobre, Survivor 2026'da Yer Alacak
#Magazin / 04 Kasım 2025
Elon Musk'ın 'Güneş Işığını Kesme' Planına Bilim Dünyasından Sert Tepki
Elon Musk'ın 'Güneş Işığını Kesme' Planına Bilim Dünyasından Sert Tepki
#Teknoloji / 04 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar
Politika
Erdoğan, Suriye’ye Özel Destek Programı Başlatıldığını Duyurdu
Erdoğan, Suriye’ye Özel Destek Programı Başlatıldığını Duyurdu
Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen Karşısında Hollandalı Hakem Atandı
Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen Karşısında Hollandalı Hakem Atandı
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki
İstanbul'da Trene Binerken Ayağı Sıkışan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da Trene Binerken Ayağı Sıkışan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Zohran Mamdani: Kimdir, Nereli ve Siyasi Duruşu
Zohran Mamdani: Kimdir, Nereli ve Siyasi Duruşu
Banu Alkan Acı Haberle Yıkıldı: Kardeşi Osman Alkan Düşerek Hayatını Kaybetti
Banu Alkan Acı Haberle Yıkıldı: Kardeşi Osman Alkan Düşerek Hayatını Kaybetti
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli
Bahçeli'den ABD Elçisine Tepki: Yerini, Yurdunu, Haddini Bilmeli
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft