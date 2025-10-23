Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi: "Herkese Eşit Mesafede Durmak Vicdani Borcumuzdur"

Büyükçekmece Belediye Meclisi, ekim ayının ikinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2026 Yılı Performans Programı ve 2026 Yılı Tahmini Bütçe konuları görüşüldü. Çebi, bu süreçte adaletli bir yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek vicdani borcumuzdur" ifadesini kullandı.

2026 Yılı Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2026 yılı tahmini bütçesini oy birliğiyle kabul etti. Çebi, bütçe onayının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, şehrin gelişiminin ancak adaletli bir yönetim anlayışıyla mümkün olacağını belirtti. "Hizmet dağıtımında, kaynak kullanımında ve imar uygulamalarında adalet, temel prensibimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir" diyen Çebi, hiçbir vatandaşın ayrımcılığa uğramadan, eşit hizmet almasının önemini vurguladı.

Bütçe Çalışmalarında Ekonomik Gerçekler Göz Önünde Bulunduruldu

2026 yılı bütçe çalışmalarının, verimli tartışmalar ve yapıcı kararlarla tamamlandığını ifade eden Çebi, hazırlanan bütçenin gerçekçi ve öncelikli ihtiyaçlara odaklandığını belirtti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların, yerel yönetimler üzerindeki sorumluluğu artırdığını vurgulayan Çebi, "Bu bilinçle hazırladığımız bu bütçe, israftan kaçınan, her kuruşun hesabını veren ve verimliliği esas alan bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

Kapsamlı Projelerle Şehir Gelişimi Hedefleniyor

Başkan Vekili Çebi, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek yatırımların altyapı, kentsel dönüşüm, eğitim ve sosyal projeler gibi çeşitli alanları kapsayacağını belirtti. Özellikle gençler ve kadınlar için tasarlanan projelerin, toplumcu belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Çebi, bütçenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hazırlandığını dile getirdi. "Farklı görüşlerin zenginliğiyle en uygun kararları almış olmanın huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Uluslararası Başarı: Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali

Toplantı öncesinde, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Güney Kore’nin Cheonan kentinde düzenlenen bir etkinlikte “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, festivalin 26 yıl boyunca kesintisiz olarak devam eden başarısının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Çebi, ödülü Büyükçekmece halkı adına aldığını belirterek, "Bu ödül, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne verilmiştir." şeklinde konuştu.