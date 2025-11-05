Başkonsoloslar Konferansı 6-8 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek

Türkiye, 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan 'Başkonsoloslar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilki düzenlenecek olan konferansın teması 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da başkonsoloslara hitap ederek etkinliğin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Konferansın İçeriği

Başkonsoloslar Konferansı, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan bağlantılı bir dizi konuyu kapsayan oturumlar ile zenginleştirilecek. Konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri ve yurt dışında yaşayan Türkler gibi başlıklar, konferansın ana gündem maddelerini oluşturuyor. Ayrıca, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi konular da ele alınacak.

İşbirliği ve İstişareler

Konferans, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu durum, başkonsoloslarla kapsamlı istişarelerin yapılmasını sağlayacak. Konferansın hedefleri arasında, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilmesi bulunuyor. Böylece, Türk diasporasının ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Başkonsoloslar Konferansı'nın çıktıları, gelecekteki çalışmalar için bir yol haritası oluşturulmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar, yurt dışında yaşayan Türklerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları üzerine tartışmalar yapacak. Aynı zamanda, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konularında atılacak adımlar da bu konferansla şekillenecek. Türkiye'nin uluslararası platformda daha etkili bir şekilde temsil edilmesi ve Türk kültürünün yurt dışındaki tanıtımının güçlendirilmesi de konferansın önemli hedefleri arasında yer alıyor.