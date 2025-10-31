Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde Sınır Tanımayan Bir Türkiye İnşa Ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişimini vurgulayarak, "2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık sektöründe dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik" dedi. Bu açıklama, Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı tamamlanan Divriği Hava Kampüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirildi.

Divriği Hava Kampüsü Açılışı

Açılış törenine, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Divriği Hava Kampüsü'nün yapımına katkı sağlayan iş insanı Aslan Küçükemre de törene davet edildi.

Havalimanı Sayısında Önemli Artış

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanındaki ilerlemesini değerlendirerek, "Zaman, çağımızın en değerli hazinesi. Hızla akan yaşamın ritminde ulaşım artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu. Havacılık ise insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü" ifadelerini kullandı. 2002 yılında ülke genelinde 26 olan aktif havalimanı sayısının, en son Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte 58'e çıktığını belirtti.

Hava Ulaşımında Stratejik Hamleler

Bakan Uraloğlu, her yıl ortalama 1,4 havalimanının hizmete açıldığını ifade ederek, mevcut projelerle birlikte aktif havalimanı sayısının 60'a çıkarılacağı müjdesini verdi. Ayrıca, Türkiye'nin hava ulaşımında dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline geldiğini ve dış hat uçuş noktalarının 132 ülkede 355'e yükseldiğini aktardı. Hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısının da 175'e ulaştığını belirtti.

Hava Kampüslerinin Önemi

Bakan Uraloğlu, havacılığın yalnızca ticari uçuşlarla sınırlı olmadığını, amatör ve sportif havacılığın da bu sektörün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Divriği Hava Kampüsü'nün açılışıyla birlikte amatör havacılıkla ilgili yeni bir dönemin başladığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye genelinde 14 hava kampüsünün bulunduğunu ve bu alanların afet yönetimi açısından stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Nuri Demirağ'ın Mirası

Divriği Hava Kampüsü'nün, havacılık sektörünün öncülerinden Nuri Demirağ'ın anısını yaşattığını belirten Bakan Uraloğlu, "Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran ve pilotlar yetiştiren bir öncü değil; aynı zamanda Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir" dedi. Bu kampüs, Nuri Demirağ'ın mirasını modern bir şekilde yeniden hayat bulmuş hali olarak tanımlandı.

Kampüsün Teknik Özellikleri

Divriği Hava Kampüsü'nün teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde bir beton pist ile 8 adet park alanı bulunduğunu açıkladı. Bu kampüs, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, kampüsün sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olacağına dikkat çekildi.

Açılış töreninin ardından Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri, Divriği Hava Kampüsü'nün resmi açılışını gerçekleştirdi. Bu yeni tesis, Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.