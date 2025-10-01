Dolar
41,5969 %0,23
Euro
48,7723 %0,44
Gram Altın
5.172,22 % 0,24
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Bakan Tunç CHP'nin Boykot Kararını Eleştirdi: Milletimiz Zamanı Gelince Cevabını Verir

Bakan Tunç CHP'nin Boykot Kararını Eleştirdi: Milletimiz Zamanı Gelince Cevabını Verir

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Tunç CHP'nin Boykot Kararını Eleştirdi: Milletimiz Zamanı Gelince Cevabını Verir
Okunma Süresi: 2 dk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alınan Meclis boykot kararını sert bir dille eleştirdi. 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın başlangıcında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na katılmasının ardından partilerinin açılışa katılmayacağını açıklaması dikkat çekmişti. Bakan Tunç, bu durumu demokrasi açısından büyük bir sorun olarak değerlendirdi.

Meclis Protestosu ve Demokrasi Vurgusu

Bakan Tunç, CHP'nin Meclis'i boykot etme kararının "yanlış bir tavır" olduğunu ifade ederek, "Demokrasilerde Meclis'i protesto etmek doğru değildir. Eleştiri ve konuşma yapılabilir, ancak bu tür bir tavır, hem milletvekillerine hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Meclisi'ne karşı bir saygısızlıktır" dedi. Tunç, yasamanın devletin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Meclis, milli iradenin tecelligahıdır. Bu tür eylemler, halk tarafından tasvip edilmez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Meşruiyeti Üzerine Açıklamalar

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyetinin milletten geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, yüzde 52 oyla seçilmiş bir liderdir. Sayın Özgür Özel'in bu konudaki yorumları, milletimiz tarafından benimsenmeyen ve karalamaya yönelik ifadelerdir" ifadelerini kullandı. Tunç, CHP'nin iktidar olma şansının düşüklüğünü de bu tür tutumların etkilediğini savundu.

CHP'nin İç Sorunları ve Yargı Süreçleri

Adalet Bakanı, CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklara da değindi. Tunç, "CHP'lilerin yargıya başvurması, partinin kendi iç sorunlarıyla ilgili bir durumdur. Bu başvuruları AK Partililer yapmadı, kendi delegeleri yaptı" dedi. Yargının, bu süreçlere ilişkin görevini yerine getirdiğini ve her şeyin millete açık olduğunu belirten Tunç, eleştirilerin sınırlarını aşan ifadelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Son olarak, Bakan Tunç, "Yargı süreçlerini sabırla beklemek gerekiyor. Yargının ne karar vereceğine dair açıklama yapmamız mümkün değil. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor" şeklinde konuşarak açıklamalarını tamamladı.

Oyuncu Burcu Kara'nın Yeni Yaşamı: Çiftlikte Zeytinyağı Üretimi
Oyuncu Burcu Kara'nın Yeni Yaşamı: Çiftlikte Zeytinyağı Üretimi
#Magazin / 01 Ekim 2025
Apple, Google ve Meta Köşeye Sıkıştı: Teknoloji Devleri Kumar Davasından Kaçamıyor
Apple, Google ve Meta Köşeye Sıkıştı: Teknoloji Devleri Kumar Davasından Kaçamıyor
#Teknoloji / 01 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü
Politika
CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, ticaret hedeflerini güçlendirdi
New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması, ticaret hedeflerini güçlendirdi
Sıra Fenerbahçe'de! Rakip Nice
Sıra Fenerbahçe'de! Rakip Nice
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı
Özel'den meşruiyet göndermesi: Milletten alınır, Trump'tan değil
Özel'den meşruiyet göndermesi: Milletten alınır, Trump'tan değil
Ökkeş Şendiler Vefat Etti: Milliyetçi Camianın Önemli İsimlerinden Biri
Ökkeş Şendiler Vefat Etti: Milliyetçi Camianın Önemli İsimlerinden Biri
Selena Gomez Düğün Fotoğraflarını Paylaştı
Selena Gomez Düğün Fotoğraflarını Paylaştı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft