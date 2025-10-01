Bakan Tunç CHP'nin Boykot Kararını Eleştirdi: Milletimiz Zamanı Gelince Cevabını Verir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alınan Meclis boykot kararını sert bir dille eleştirdi. 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın başlangıcında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na katılmasının ardından partilerinin açılışa katılmayacağını açıklaması dikkat çekmişti. Bakan Tunç, bu durumu demokrasi açısından büyük bir sorun olarak değerlendirdi.

Meclis Protestosu ve Demokrasi Vurgusu

Bakan Tunç, CHP'nin Meclis'i boykot etme kararının "yanlış bir tavır" olduğunu ifade ederek, "Demokrasilerde Meclis'i protesto etmek doğru değildir. Eleştiri ve konuşma yapılabilir, ancak bu tür bir tavır, hem milletvekillerine hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Meclisi'ne karşı bir saygısızlıktır" dedi. Tunç, yasamanın devletin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Meclis, milli iradenin tecelligahıdır. Bu tür eylemler, halk tarafından tasvip edilmez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Meşruiyeti Üzerine Açıklamalar

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyetinin milletten geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, yüzde 52 oyla seçilmiş bir liderdir. Sayın Özgür Özel'in bu konudaki yorumları, milletimiz tarafından benimsenmeyen ve karalamaya yönelik ifadelerdir" ifadelerini kullandı. Tunç, CHP'nin iktidar olma şansının düşüklüğünü de bu tür tutumların etkilediğini savundu.

CHP'nin İç Sorunları ve Yargı Süreçleri

Adalet Bakanı, CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklara da değindi. Tunç, "CHP'lilerin yargıya başvurması, partinin kendi iç sorunlarıyla ilgili bir durumdur. Bu başvuruları AK Partililer yapmadı, kendi delegeleri yaptı" dedi. Yargının, bu süreçlere ilişkin görevini yerine getirdiğini ve her şeyin millete açık olduğunu belirten Tunç, eleştirilerin sınırlarını aşan ifadelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Son olarak, Bakan Tunç, "Yargı süreçlerini sabırla beklemek gerekiyor. Yargının ne karar vereceğine dair açıklama yapmamız mümkün değil. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor" şeklinde konuşarak açıklamalarını tamamladı.