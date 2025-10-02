Bakan Tekin: "İnsan Hakları Mahkemeleri, Daha Ne Olacak Ki Müdahale Etsinler?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesi ve Gazze'deki insan hakları ihlalleri üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tekin, uluslararası insan hakları metinlerinin ve bunları korumakla yükümlü olan mahkemelerin etkisizliğine vurgu yaparak, "Daha ne olacak ki müdahale etsinler?" ifadesini kullandı.

Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistem Projesi Tanıtıldı

Ankara'da gerçekleştirilen bir programda, 'Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistem Projesi' tanıtıldı. Bu etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Paolo Marchi ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Bakan Tekin, eğitimin temel işlevinin insan haklarının güvence altına alındığı bir dünya oluşturmak olduğunu belirtti ve eğitimcilerin bu amaç doğrultusunda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Eğitimcilerin Rolü ve Sorumlulukları

Bakan Tekin, dünya genelinde insan hakları ihlalleri yaşandığına dikkat çekerek, "Eğer bugün dünyada bir insan hakkı ihlali varsa, bunun sorumluluğu eğitimcilerde de vardır. Eğitim sistemleri, insan hakları ihlallerinin olmadığı bir dünya yaratma gayretinde olmalıdır" dedi. Tekin, eğitimde insan hakları, barış ve demokrasi anlayışının önemine değinerek, bu değerlerin eğitim müfredatının merkezine yerleştirildiğini vurguladı.

Uluslararası Otoritelerin Rolü ve Eleştiriler

Bakan Tekin, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı uluslararası insan hakları otoritelerinin sessiz kalmasını eleştirerek, "Neden insan hakları evrensel metinleri ve bunları korumakla görevli uluslararası otoriteler, etnik veya dini bakış açılarıyla hareket ediyor?" şeklinde bir sorgulama yaptı. Bu durumun, evrensel insan hakları ilkeleriyle çeliştiğini ifade eden Tekin, insan hakları mahkemelerinin müdahale etme gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, müfredatın insana saygı, insan haklarına saygı ve barış temalarını içerecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti. Eğitim sistemlerinin temel referans noktalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde belirlendiğini ifade etti. Bu bağlamda, öğretmenlerin dijital becerilerini artırmayı hedefleyen projelerin önemine vurgu yaptı.

Projenin Detayları ve Geleceği

1 Şubat 2023'te başlayan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-III) kapsamında desteklenen proje, toplamda 36 ay sürecek. UNICEF tarafından yürütülen proje kapsamında öğretmenlere, Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) sunulacak olan 10 modülden oluşan çevrimiçi dijital beceri eğitim paketinin tanıtımı yapılacak. Bakan Tekin, bu projeyi hayata geçirecek olan öğretmenlerin bu süreçteki kritik rolünü vurgulayarak, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarında dijital yetkinliklerin artırılmasına yönelik stratejilerin önemine değindi.