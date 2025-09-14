Dolar
Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nı Telefonla Tebrik Etti

Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nı Telefonla Tebrik Etti

Yayınlanma
14
Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nı Telefonla Tebrik Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncularını ve ailelerini telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Göktaş, takımın elde ettiği başarının ardında yatan güçlü aile desteğini vurguladı ve bu durumu Aile Yılı'na uygun bir örnek olarak değerlendirdi.

A Milli Takım'ın Başarısı ve Aile Bağları

Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nın gösterdiği başarıların, oyuncuların aileleriyle paylaştıkları sevinçle daha da anlam kazandığını belirtti. Telefon görüşmelerinde, Alperen Şengün ve Cedi Osman gibi oyuncularla bir araya gelen Bakan, bu başarıların ardındaki aile desteğinin önemine dikkat çekti. "Alperen, sen ve takım arkadaşların başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum." diyerek, oyuncuların aileleriyle olan bağlarını ön plana çıkardı.

Aile Desteğinin Önemi

Alperen Şengün, Bakan Göktaş'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Ailemiz bizim her şeyimiz. Her daim yanımızdalar. Onlarla seviniyoruz, onlarla ağlıyoruz." dedi. Bu ifadeler, oyuncuların ailelerinin hayattaki yerini ve destekleyici rollerini net bir şekilde ortaya koydu. Bakan Göktaş, Cedi Osman'ı da tebrik ederek, "Bu muhteşem başarınızın arkasında güçlü aileleriniz olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu. Ailelerin sağladığı desteklerin, oyuncuların sahadaki performanslarına yansıdığına dikkat çekti.

Telefon Görüşmeleri ve Aile İlişkileri

Bakan Göktaş, Alperen Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün ile Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Osman'ı da arayarak, milli oyuncuların arkasındaki manevi güç olmalarından dolayı tebrik etti. Bu görüşmeler, Bakan Göktaş'ın, sporun yanı sıra aile değerlerine de verdiği önemi göstermektedir. Cedi Osman, Bakan Göktaş'ın arayışını değerlendirerek, "Onların desteği olmadan buralara gelmemiz çok zor. Ailemiz bizim her şeyimiz ve bizim için çok değerliler." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş'ın bu telefon görüşmeleri, ailelerin sporcular üzerindeki etkisini ve desteğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür destekleyici iletişimlerin, hem oyuncular hem de aileleri için moral kaynağı olduğu belirtiliyor.

