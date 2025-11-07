Bakan Bayraktar: Petrol ve Doğal Gazda Tarihimizin En Yüksek Seviyesine Ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi bir zirveye ulaştığını duyurdu. Bakan Bayraktar, yurt içi ve yurt dışında günlük toplam 180 bin varil üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, bu üretimle yaklaşık 7 milyon aracın yakıt ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıya katılan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mutfak tüpü ile yaptığı dikkat çekici çıkışta, 2002 yılında 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının 50 lira olduğunu, 2025 yılında ise bu fiyatın 1.000 liraya kadar yükselebileceğini öne sürdü. Akay, "Bu bütçede enerji adaleti yok" sözleriyle mevcut durumu eleştirdi.

Madencilik ve Enerji Politikaları

Bakan Bayraktar, toplantıda madencilik faaliyetlerinin ekonomik güvenlik, jeopolitik ve teknolojik gelişmeler açısından önemine değindi. "Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bayraktar, 2024 yılında aylık ortalama denetim sayısının 774'ten 806'ya çıkarılacağını açıkladı. Bu yılın ilk 10 ayında 1,323 firmaya idari para cezası uyguladıklarını ve 2,043 adet faaliyet durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Stratejik ve Kritik Madenler Üzerine Çalışmalar

Bakan Bayraktar, nadir toprak elementleri gibi stratejik madenler üzerindeki çalışmalara da dikkat çekti. Eskişehir Beylikova'da gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağının tespit edildiğini belirten Bayraktar, pilot tesisin devreye alındığını duyurdu. Bu alanlardaki çalışmaların savunma sanayi ve yerli otomobil projeleri için kritik olduğunu vurguladı.

Enerji Arz Güvenliği ve Yerli Üretim Hedefleri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji kaynakları üzerindeki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla arama ve üretim faaliyetlerini artırdıklarını söyledi. "Petrol üretiminin her aşamasını yerlileştirmeyi hedefliyoruz" diyen Bayraktar, Gabar Bölgesi'nde kullanılan yerli sondaj kulelerinin bu hedefin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir Enerji ve Tasarruf Politikaları

Yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Bakan Bayraktar, güneş panellerinde %91, rüzgar türbinlerinde ise %65 yerlilik oranına ulaştıklarını aktardı. Enerji verimliliği eylem planları kapsamında %16 oranında tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, enerji tüketim desteği ile ilgili de kamuoyunu bilgilendirdi. 2024 yılında elektrik ve doğal gaz faturaları için yaklaşık 548 milyar TL'lik bir destek sağlanacağını belirtti.

Komisyon Toplantısının Devamı

Alparslan Bayraktar’ın sunumunun ardından komisyon toplantısı, milletvekillerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerle sürdürüldü. Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin 58,4 milyar lira olarak belirlendiği bilgisi de toplantıda paylaşıldı.