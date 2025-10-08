Babacan'dan Erdoğan Resti: "Nereye Gideceğimizi Size Mi Soracağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Yeni Yol Partisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilen bir fotoğraf karesine yönelik yapılan eleştirilere sert bir yanıt verdi. "Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz?" diyerek muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi Toplantısında Gündem

Babacan, toplantıda, Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın sağ salim Türkiye'ye dönmesi için dileklerini iletti. "Ümit ediyorum ki iktidar ve devlet birimleri, hem milletvekillerimizi hem de vicdan gemisinde yer alan tüm gönüllüleri, milletin onuruna ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onuruna yakışır bir usulle Türkiye'ye getirmelerini talep ediyorum" dedi. Bu ifadeleriyle, Gazze'nin kurtuluşunun, dünya genelindeki vicdanlı insanların çabalarıyla mümkün olacağını vurguladı.

Eleştirilere Yanıt

Babacan, TBMM Resepsiyonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte verdikleri fotoğrafın ardından gelen eleştirileri eleştirdi. "Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf, ülkedeki gündemin ortasına oturdu. Bu fotoğraf, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı ile bir arada görüntülenmesi sebebiyle hem iktidar hem de ana muhalefet medyası tarafından yoğun bir şekilde yayımlandı" şeklinde konuştu. Babacan, fotoğrafın ardından muhalefet içindeki bazı kesimlerin tepkilerinin aşırı olduğunu ve medyada hala bu konunun gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

"Siz bizi ne sanıyorsunuz?" diyen Babacan, muhalefetin eleştirilerine karşı kendilerinin memleket için ter döken insanlar olduğunu ifade etti. "Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz, nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız?" diyerek, muhalefet liderlerine ve onların destekçilerine net bir mesaj verdi. Babacan, bu süreçte kendilerinin bağımsız hareket ettiklerini ve başkalarının belirleyici olamayacağını vurguladı.

Son olarak, Babacan'ın yaptığı bu açıklamalar, muhalefet içindeki tartışmaların ve eleştirilerin ne denli derin olduğunu gösteriyor. DEVA Partisi'nin lideri, partisi adına duruşlarını savunmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.