AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen bir canlı yayında İstanbul'daki son seçim anketine dair verileri açıkladı. Özdemir, anket sonuçlarının AK Parti’nin İstanbul'daki oy oranının yükseldiğini ve partinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile arasındaki farkın 2 puan olduğunu duyurdu. Bu açıklamalar, İstanbul'daki siyasi atmosferdeki belirsizlikleri artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.

Son Seçim Anketinin Detayları

Abdullah Özdemir, İstanbul'da gerçekleştirilen anketlere göre AK Parti’nin birinci parti konumuna yükseldiğini belirtti. Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz," ifadeleriyle partinin seçim stratejisine dair daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özdemir, özellikle iddianame süreçlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul halkının, şehrin kaynaklarının nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacağını savundu.

Trafik ve Ulaşım Sorunları Öne Çıkıyor

Yayın sırasında İstanbul’un en büyük sorunlarını da değerlendiren Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin şehirde en öncelikli mesele olduğunu ifade etti. Ulaşım sorunlarının yanı sıra kentsel dönüşüm ve deprem gibi meselelerin de önemli olduğunu, ancak bu konuların trafik sorunundan sonra geldiğini belirtti. Özdemir, bu bağlamda İstanbul’un altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Gelecek Projeler ve Beklentiler

Özdemir, AK Parti döneminde 2000'li yıllarda gerçekleştirilen önemli projelerin, özellikle ulaşım alanında 2-3,5 yıl içerisinde kesintiye uğradığını açıkladı. İstanbul'da projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Özdemir, bu durumun kesintilere yol açtığını vurguladı. 2004-2010 yılları arasında hayata geçirilen ulaşım ana planı ve 2010-2019 yılları arasında tamamlanan metro projelerinin, İstanbul’daki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azalttığını hatırlattı. Ancak, son dönemde İstanbul’un trafik sorunlarının yeniden artış gösterdiğine dikkat çekti.