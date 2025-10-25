Dolar
41,8992 %0,35
Euro
48,7456 %0,67
Gram Altın
5.545,35 % -0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı

AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen bir canlı yayında İstanbul'daki son seçim anketine dair verileri açıkladı. Özdemir, anket sonuçlarının AK Parti’nin İstanbul'daki oy oranının yükseldiğini ve partinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile arasındaki farkın 2 puan olduğunu duyurdu. Bu açıklamalar, İstanbul'daki siyasi atmosferdeki belirsizlikleri artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.

Son Seçim Anketinin Detayları

Abdullah Özdemir, İstanbul'da gerçekleştirilen anketlere göre AK Parti’nin birinci parti konumuna yükseldiğini belirtti. Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz," ifadeleriyle partinin seçim stratejisine dair daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özdemir, özellikle iddianame süreçlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul halkının, şehrin kaynaklarının nasıl kullanıldığını daha iyi anlayacağını savundu.

Trafik ve Ulaşım Sorunları Öne Çıkıyor

Yayın sırasında İstanbul’un en büyük sorunlarını da değerlendiren Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin şehirde en öncelikli mesele olduğunu ifade etti. Ulaşım sorunlarının yanı sıra kentsel dönüşüm ve deprem gibi meselelerin de önemli olduğunu, ancak bu konuların trafik sorunundan sonra geldiğini belirtti. Özdemir, bu bağlamda İstanbul’un altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Gelecek Projeler ve Beklentiler

Özdemir, AK Parti döneminde 2000'li yıllarda gerçekleştirilen önemli projelerin, özellikle ulaşım alanında 2-3,5 yıl içerisinde kesintiye uğradığını açıkladı. İstanbul'da projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Özdemir, bu durumun kesintilere yol açtığını vurguladı. 2004-2010 yılları arasında hayata geçirilen ulaşım ana planı ve 2010-2019 yılları arasında tamamlanan metro projelerinin, İstanbul’daki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azalttığını hatırlattı. Ancak, son dönemde İstanbul’un trafik sorunlarının yeniden artış gösterdiğine dikkat çekti.

#Haber
#İstanbul
#Politika
#Seçim Anketi
#Ak Parti Adalet Ve Kalkınma Partisi
Mustafa Keser, Kıvanç Tatlıtuğ'u Tercih Etmedi
Mustafa Keser, Kıvanç Tatlıtuğ'u Tercih Etmedi
#Magazin / 25 Ekim 2025
Türkiye'de Üretilen OPPO A6 Pro Satışa Çıktı
Türkiye'de Üretilen OPPO A6 Pro Satışa Çıktı
#Teknoloji / 25 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Politika
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
Fenerbahçe'nin Toplam Borcu Açıklandı: Ali Koç Kulüpten Alacağını Bıraktı
Fenerbahçe'nin Toplam Borcu Açıklandı: Ali Koç Kulüpten Alacağını Bıraktı
Altın Geriliyor, Fed Faiz İndiriyor! Piyasalarda Risk İştahı Arttı
Altın Geriliyor, Fed Faiz İndiriyor! Piyasalarda Risk İştahı Arttı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Panelinde Konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Panelinde Konuştu
Kayseri'de 25 Ekim Döviz Kuru Verileri
Kayseri'de 25 Ekim Döviz Kuru Verileri
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşk İddiaları Magazin Dünyasını Sarsıyor
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşk İddiaları Magazin Dünyasını Sarsıyor
Kuvvetli Sağanak İstanbul'u Vurdu: Vatan Caddesi'nde Yol Çöktü
Kuvvetli Sağanak İstanbul'u Vurdu: Vatan Caddesi'nde Yol Çöktü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft