ABD, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisini Orta Doğu'ya Gönderiyor

ABD, İran'daki protestolardan kaynaklanan artan gerilime karşılık olarak, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve accompanying saldırı grubunu Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirme kararı aldı. Bu adım, Washington yönetiminin Tahran üzerindeki baskısını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pentagon'dan Stratejik Hamle

Pentagon, USS Abraham Lincoln'un Orta Doğu'ya gönderilmesi talimatını verdiğini doğruladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, bu karar, İran'daki 28 Aralık'tan bu yana süregelen protestoların ardından alındı. Protestolar, İran'ın iç dinamiklerini etkilemesinin yanı sıra, uluslararası ilişkilerde de önemli etkiler yaratmaktadır.

Askeri Varlık ve Stratejik Değişiklikler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki askeri varlığı güçlendirme ihtiyacı üzerine yaptığı açıklamalar, bu kararın arka planındaki önemli bir faktördür. The Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre, Trump, daha önce USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu Akdeniz'den Karayipler'e gönderme kararı almıştı. Bu durum, mevcut askeri düzenlemelerin İran'a yönelik herhangi bir olası askeri hamlede yetersiz kalabileceği endişesini doğuruyor.

Orta Doğu'daki Askeri Durum

ABD Donanması'na ait bir yetkilinin ifadelerine göre, şu anda Karayipler'de 12 savaş gemisi, Orta Doğu'da ise 6 savaş gemisi görev yapmaktadır. ABD Merkezi Komutanlığı'nın sorumluluk alanı, 4 milyondan fazla mil kareyi kapsamakta ve bu geniş bölge, Kuzeydoğu Afrika'dan Orta Asya'ya kadar uzanan 21 ülkeyi içermektedir. Bu kapsamda, Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi ülkeler, stratejik öneme sahip noktalar arasında yer almaktadır.

USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'ya gönderilmesi, bölgedeki askeri varlığın artırılması ve İran üzerindeki baskının yoğunlaştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, uluslararası güvenlik dinamikleri üzerinde de belirleyici bir etki yaratma potansiyeline sahip.