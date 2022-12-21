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Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' Konseri
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' Konseri

Pera Müzesi Türk Müziği konserleri 2022 yılına 'Yeni Yıla Umutla' konseriyle veda ediyor. Günüzümün usta yorumcuları ve sazendelerinin, büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Bekir Ünlüataer ve öğrencisi İrem Şamlı olacak. Konser 25 Aralı Pazar günü Saat 15.30 'da icra edilecek.

Pera Müzesi Türk Müziği konserleri 2022 yılına 'Yeni Yıla Umutla' konseriyle veda ediyor. Günüzümün usta yorumcuları ve sazendelerinin, büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Bekir Ünlüataer ve öğrencisi İrem Şamlı olacak. Konser 25 Aralı Pazar günü Saat 15.30 'da icra edilecek.

YENİ YILA UMUTLA

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin Türk Müziği Konserleri senenin son etkinliğinde 'Yeni Yıla Umutla' konserini müzikseverlerle buluşturuyor.

TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHSEL YOLCULUĞU

Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın anısıra saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi pönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

SOLİSTLER BEKİR ÜNLÜATAER VE İREM ŞAMLI
Günümüzün usta yorumcuları ve sazendelerinin, büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdikleri programın bu ayki misafir solisti Bekir Ünlüataer, misafir genç solisti İrem Şamlı. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'nin üstlendiği 'Yeni Yıla Umutla' konseri, 25 Aralık Pazar günü saat 15.30'da... Pera Müzesi Oditoryumu'nda seneye müzikle veda ediyoruz.



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