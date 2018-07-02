Organize İşler 2 filmi setinde kaza yaşandı

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen yeni filmi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ne yazık ki sette talihsiz bir kaza yaşandı.

Balat'taki çekimler için alan hazırlayan ekip çekimlerin ilk gününde büyük bir kaza yaşadı. Film setinde Okan Çabalar'ın dublörü camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı.

BİLEKLERİNDE KESİKLER OLUŞTU

Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı.