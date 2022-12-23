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Nefes- Yer Eksi İki
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Nefes- Yer Eksi İki

1993 yılında Güneydoğu-Anadolu Bölgesi'nde yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatan Nefes-Yer Eksi iki filminden bir teaser fragman yayınlandı.

1993 yılında Güneydoğu-Anadolu Bölgesi'nde yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatan Nefes-Yer Eksi iki filminden bir teaser fragman yayınlandı.

Üç farklı karakterin kesişen öykülerinin anlatıldığı filmin senaryosu Hakan Evrensel'e ait
Filminden ilk görüntüler ile ekrana yansıyan dönemin atmosferi ve gerilimi heyacan yarattı.
Yapımını Orgino Media Production'ın yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksun, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın yer aldığı 'Nefes_Yer Eksi İki'nin yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu üstlendi.
Güçlü prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi ve gerçekçi karekterleriyle 2023 yılının en çok konuşulacak filmi olacak 'Nefes-Yer Eksi İki' 17 Şubat'ta sinemalarda gösterime girecek.
NEFES- YER EKSİ İKİ
YAPIM: Orgino Media Production
YAPIMCI: Mustafa Cihat Durmuş
YÖNETMEN: Ozan Uzunoğlu
SENARYO: Hakan Evrensel
OYUNCULAR: Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Eren Hacısalihoğlu, Arda Anarat, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Bulut Akkale


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