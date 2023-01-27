Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor

İstanbul Şiirle Buluşuyor Etkinliği'nde doğumunun 121. yılı anısına Nazım Hİkmet İstanbul Şehir Tiyatroları'nın etkinliğine konuk oluyor.
İBB Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, İstanbul Şiirle buluşuyor temasıyla düzenlediği etkinliklerde, Şubat ayında doğumunun 121. yılı anısına Nazım Hikmet Ran'ı konuk ediyor.
Etkinlik, Müze Gazhane Meydan Sahne'de 20 Ocak Pazar günü saat 18.00'da seyirciyle buluşacak.
"Merhaba Çocuklar" başlağıyla seyircisiyle buluşacak olan Nazım Hikmet'in bütün şiirleri İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından seslendirilecek.
Etkinliğin ışık tasarımı Murat İşçi'ye sahne tasarımı Cihan Aşar'a ait.
İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları Abdullah, Topal, Aslı Öngören, Barış Çağatay Çakıroğlu, Elif Verit, Ertan Kılıç, Hazal Uprak, Jülide Kural, Mazlum Kiper, Mert Tanık, Orhan Alkaya, Rahmi Elhan, Tankut Yıldız ve Yağmur Ulusoy etkinlikte yer alıyor.