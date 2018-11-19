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Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Londrada Serel Yerel ile bir araya gelmesi ikili arasında aşk dedikodularına neden olmuştu. Musti, sosyal medya hesabından iddialara sert yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın adı son günlerde birçok isimle birden anılıyor. Son olarak genç şarkıcı Serel Yerel ile adı aşk iddialarına karışan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Londra'da Serel Yerel ile bir araya gelen Mustafa Sandal, "Bir saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı?" dedi.

Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten ayrılan Mustafa Sandal'ın adı önce oyuncu ve model Ceren Hindistan ile anılmıştı. Ceren Hindistan, katıldığı bir programda Mustafa Sandal'ın mesajlarını göstererek tanışma aşamasında olduklarını iddia etmişti. Musti'nin adı bu kez genç şarkıcı Serel Yerel ile anılınca, ünlü sanatçıdan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama gecikmedi.

mustafa

"BENİM ÖZEL HAYATIMLA NE İLGİSİ VAR?"

“Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar… Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var?

Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel'e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel'e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın.

Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; “Nasılsa günahı bulur ya insanı! Gerisi detay olur…”


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