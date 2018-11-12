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Mehmet Öz'den huzursuz bacak sendromuna ilginç öneri
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Sağlık - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mehmet Öz'den huzursuz bacak sendromuna ilginç öneri

ABD'nin en çok izlenen ve takip edilen doktoru Mehmet Öz'den huzursuz bacak sendromu rahatsızlığı çekenlere ilginç bir öneri geldi.

ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz, huzursuz bacak sendromu olarak bilinen sinirsel rahatsızlıkla ilgili öneride bulundu. Sinirsel bir rahatsızlık olan ayak ve bacakların istemsiz titremesiyle kendini gösteren rahatsızlığa karşı sabun öneren Doktor Mehmet Öz, doğal çözümden yana olduğunu savundu.

Huzursuz bacak sendromunun altında parkinson, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlıkların olabileceğini belirtiliyor. Bazı insanlarda uyku sırasında da görülebilen huzursuz bacak sendromuna karşı bir kalıp sabun öneren Doktor Öz, yatağın altına konulacak bir kalıp sabunun kas gevşetici etkisinin olduğunu öne sürdü.

sabun

BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMADI YÖNTEM TARTIŞMAYA AÇIK

Henüz yöntemin işe yaradığını kanıtlayan bilimsel bir çalışma olmasa da sabunda yer alan sodyum klorürün ciltten vücuda girdiği biliniyor.

Amerika'da yaşayan Türk doktor Mehmet Öz bu durum için kas gevşetici özelliğinden dolayı lavanta sabununu öneriyor.


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