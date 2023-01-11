Laboratuvarda geliştirilen bir yapay zekalı oyuncak bebeğin bağımsız hareket etmes bir faciaya dönüşüyor. Oyuncak dünyasında alabildiğine süren rekabet'de bir adım öne geçen New Yorklu şirket bir an önce piyasaya sürmek ve rekabette öne geçmek için ismi Megan konulan oyuncak bebek üzerinde gerçekleştirilen testleri hızlandırır.

MEGAN, bir yapay zeka mücizesi, bir çocuğun en iyi dostu ve bir ebeveynin en büyük müttefiki olak üzere programlanmış gerçek gibi bir oyuncak bebektir. Oyuncak şirketinin zeki robotikçisi Gemma (Kapan'daki Allison Williams) tarafından tasarlanan MEGAN, bağlandığı çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu olurken dinleyebilir, izleyebilir ve öğrenebilir. O, bir oyuncaktan daha fazlası. Ailenin bir parçası olur.

Korkunun üretken zihinlerden, Testere, Ruhlar Bölgesi ve Korku Seansı serilerinin arkasındaki yapımcı James Wan'dan ve Cadılar Bayramı, Siyah Telefon ve Görünmez Adam filmlerinin yapımcısı Blumhouse'dan dehşetin yeni bir yüzü geliyor. Gemma bir anda 8 yaşındaki yetim kalan yeğeni Cady'nin (Violet NcGraw, The Haunting of Hill House) bakımını üstlendiğinde ebeveyn olmak için hazırlıksız ve güvensizdir.

Gemma, işinin yoğun baskısı altında iki sorunu birden çözme çabasıyla MEGAN prototipini Cady ile eşleştirmeye karar verir. Bu akıl almaz sonuçlar doğuracak bir karar olacaktır. Megan ve Cady yıkılmaz bir bağ kurarken, Gemma'nın Cady'nin iyileşmesi çin icat ettiği şeyin büyük bir hızla öğrenmesi ve MEGAN'ın Cady'ye karşı var olmayan 'Tehditler' algılaması onu giderek daha fazla dehşete düşürür.

Yapımcılığını Jason Blum ve James Wan'ın yaptığı , MEGAN'ın yönetmeni ödüllü yapımcı Gerard Johnstone ( Housebound), senaryo yazarı Akela Cooper ( Habis, Thi Nun2), uyarlanan hikayenin yazarları Akela Cooper ve James Wan, Filmin idari yapımcıları Allison Willians, Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, adam Henrdicks ve Greg Gilreath.

Sinema seyircileri Megan filmini izledikleri zaman yıllar evvel çekilen korku filmi Chuky'i akıllarına getirecekler. Aradan geçen zaman içinde bilişim sahasındaki yenilikler yeni film MEGAN için bir ilham kaynağı olmuş. Filmde en önemli faktör yapay zeka olarak öne çıkıyor. Oyuncak bebek MEGAN yapay zekasıyla ilişktileri yönlendiriyor ve yine yapay duygularını kullanarak çevresinde sevdiklerine karşı gelişen olumsuzluklar karşısında yargılayıcı ve sonuçta cezalandırıcı bir role bürünüyor.

MEGAN cezalandırıcı özelliği ile bir seri cinayete kadar işi vardırıyor. Filmdeki sürükleyici aksiyon sahneleri gerçekten seyirciyi adeta koltuklarına yapıştıracak. Korku filmleri bağımlıları için gerçekten tavsiye edilecek bir yapım

MEGAN

Allison Williams

Ronny Chieng

İDARİ YAPIMCILAR,

Allisonm Williams

Mark David Katchur

Ryan Turek

Michael Clear

Judson Scott

Adam Hendricks

Greg Gilreath

YAPIMCILAR

Jason Blum, p.g.a

James Xan, p.g.a.

HİKAYE

Akela Cooper& James Wan

SENARYO Akela Cooper

YÖNETMEN

Gerard Johnstone