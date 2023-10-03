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MANU Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar! CBC Sport uydu frekans bilgileri
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Spor - - Editör: Editör

MANU Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar! CBC Sport uydu frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Maçında Manchester United ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise MANU Galatasaray maçının şifresiz hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Manchester United Galatasaray karşılaşmasını şifresiz yayınlayan kanallar…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United karşısına çıkıyor. İngiltere Premier Ligi'nde zor dönemlerden geçen kırmızı beyazlılar Devler Ligi'nde konuk edeceği sarı kırmızılılardan galibiyet almanın planlarını yapıyor.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Manchester United rekabette önde bulunmakta. Temsilcimiz Galatasaray şu ana kadar Avrupa kupalarında çıktığı 309 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrılırken 115 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğdi. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa'daki son 19 karşılaşmada sadece Barcelona'ya karşı yenilgi aldı.

MANU Galatasaray Maçı Şifresiz Hangi Kanalda?

Old Trafford'da 3 Ekim 2023 Salı akşamında saat 22.00'da başlayacak Manchester United Galatasaray maçı EXXEN platformu ile şifresiz olarak CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

CBC Sport Şifresiz Nasıl İzlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.

Manchester United Galatasaray

Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC''i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

MANU Galatasaray Şifresiz Yayınlayan Kanallar

  • Idman TV
  • Al Jazeera Sport +4
  • C+ Liga Campeones 8
  • Sky Calcio 2
  • Sky Sport 3
  • Sky Sport Red Button
  • TV3 Danimarka
  • Viasat Sport
  • Sky Sport Austria 1
  • Proximus?Pickx
  • DAZN
  • Viaplay Denmark
  • C More Suomi Mediaset Infinity
  • Movistar+
  • TV4 Play
  • Blue Sport


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