Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United karşısına çıkıyor. Premier Lig'de zorlu günler geçiren kırmızı beyazlılar ilk maçtaki yenilgisinin ardından sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın heyecanı yaşanıyor. Gruptaki ilk maçında sahasında son dakikalarda bulduğu gollerle Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak istiyor.

Manchester United Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Old Trafford'da 3 Ekim 2023 Salı akşamında saat 22.00'da başlayacak Manchester United Galatasaray maçı EXXEN platformu ile şifresiz olarak CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelof, Vaane, Amrabat, Mount, Casemiro, Rashford, Fernandes, Eriksen, Hojlund

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Sanchez (Nelsson), Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens (Sergio Oliveira), Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mauro Icardi

Stat: Old Trafford

Tarih: 3 Ekim 2023 Salı

Saat: 22.00

Yayın: EXXEN & CBC Sport