Dolar
41,7041 %0,23
Euro
48,7063 %0,44
Gram Altın
5.280,32 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklayan Amy Schumer'in Yeni Görünümü Dikkat Çekti

Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklayan Amy Schumer'in Yeni Görünümü Dikkat Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklayan Amy Schumer'in Yeni Görünümü Dikkat Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemde zayıflama ilacı kullanmasıyla gündeme gelen Amerikalı oyuncu Amy Schumer, son haliyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 44 yaşındaki oyuncunun görünümündeki değişim ve kaydettiği kilo kaybı, takipçilerinin dikkatini çekti.

Yeni Fotoğrafları Gündem Oldu

Schumer, yakın arkadaşları Alex Saks ve Jillian Bell ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu kareler, oyuncunun imajında ve vücut yapısındaki değişimleri gözler önüne serdi. Özellikle zayıflama süreciyle ilgili olarak kullandığı ilaçların etkisi, takipçileri tarafından merakla karşılandı.

Zayıflama İlaçları Üzerine Tartışmalar

Son zamanlarda birçok ülkede popüler hale gelen zayıflama ilaçları, farklı bireyler üzerinde çeşitli etkiler yarattığı için tartışmalara yol açıyor. Amy Schumer’in de bu ilaçlardan birini kullandığı iddiaları, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir etkileşim yarattı. Fotoğraflarına yapılan yorumlar arasında "Bacakların harika gözüküyor" ve "Çok güzel gözüküyorsun" gibi ifadeler öne çıkarken, bir kullanıcı "Zayıf anne!" şeklinde bir yorumda bulundu.

Daha Önceki Deneyimleri

Amy Schumer, geçmişte de zayıflama ilaçları kullanma deneyiminden bahsetmişti. Önceki bir ilacı, mide bulantısı gibi yan etkileri nedeniyle kullanmayı bıraktığını açıklamıştı. Bu yılın Mart ayından itibaren yeni bir zayıflama ilacına başladığını ise kendisi duyurmuştu. Bu açıklama, oyuncunun sağlığına ve kilo verme sürecine dair daha fazla ilgi uyandırdı.

Schumer’in son hali, yalnızca kişisel bir değişim değil, aynı zamanda toplumsal algı açısından da tartışmalara yol açacak bir konu olarak dikkat çekiyor. Kilo verme yöntemleri ve bunların sağlık üzerindeki etkileri, özellikle ünlüler arasında sıkça konuşulan bir mesele olmaya devam ediyor.

Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması Düzenlendi
Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması Düzenlendi
#Teknoloji / 06 Ekim 2025
Aras ve Aydın, Kupa Sınavlarına Hazır
Aras ve Aydın, Kupa Sınavlarına Hazır
#Spor / 06 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Yıldız Tilbe, Konserde Peruğunu Çıkarıp Halay Mendili Gibi Salladı
Yıldız Tilbe, Konserde Peruğunu Çıkarıp Halay Mendili Gibi Salladı
Magazin
Teşkilat 151. Bölüm İzle | TRT 1'in Yeni Bölümüyle Gündemde
Teşkilat 151. Bölüm İzle | TRT 1'in Yeni Bölümüyle Gündemde
Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'
Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Ziyarette Bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Ziyarette Bulunacak
Uğur Şengül Kimdir? Aile Hayatı ve Sosyal Medya Fenomenliği
Uğur Şengül Kimdir? Aile Hayatı ve Sosyal Medya Fenomenliği
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı
İstanbul'da 6 Ekim Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi
İstanbul'da 6 Ekim Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi
Ticaret Bakanlığı Fahiş İlanlara Karşı Harekete Geçti
Ticaret Bakanlığı Fahiş İlanlara Karşı Harekete Geçti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft