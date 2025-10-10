Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki İzler Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraf, yüzündeki yara izleri ile hayranlarını tedirgin etti. Tilbe’nin bu görüntüsü, takipçileri arasında büyük bir merak ve endişe yarattı.

Kazaya İlişkin Açıklama

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda saçını boyarken yaşadığı bir kimyasal yanık sonucu yüzünde ciddi izler oluştuğunu samimiyetle ifade etmişti. Bu talihsiz olayı sosyal medya hesabında paylaşarak hayranlarına durumu aktaran sanatçı, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu süreç, takipçilerinin sanatçının sağlığına duyduğu ilgiyi artırdı.

Son Paylaşımı Endişe Yarattı

Son olarak, Tilbe’nin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraftaki örümcek ağı emojisi dikkat çekti. Ancak asıl dikkat çeken durum, yüzündeki yanık ve yara izleri oldu. Hayranları, bu durumu fark ederek sosyal medya üzerinden Yıldız Tilbe’ye geçmiş olsun dileklerini iletmekte gecikmedi. Ünlü sanatçının sağlık durumu, takipçileri arasında merak konusu oldu.

Sağlık Durumu Üzerine Açıklamalar

Yıldız Tilbe, yakın zamanda sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. İlk kez tansiyon hastası olduğunu belirten sanatçı, doktorunun kendisine pilates ve yoga yapmasını önerdiğini söyledi. "59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi" diyen Tilbe, sağlığının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, "Mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum" ifadesini kullandı.

Yıldız Tilbe, sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bu durum, sanatçının hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.