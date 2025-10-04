Yeşilçam’ın Unutulmaz İsimlerinden Recep Bülbülses Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Recep Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu ve şarkıcısı, geçtiğimiz aylarda “Ölmek istemiyorum” ifadesiyle dikkat çekmişti. Yaşadığı sağlık sorunları ve maddi sıkıntılar, Bülbülses’in yaşamı boyunca gündemde kalmasına neden olmuştu.

Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı

Ünlü sanatçının vefatını, sanatçı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, yaptığı paylaşımda, Recep Bülbülses’in nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Akay, “Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek istemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam’ın emektarlarından Recep Bülbülses’in rahatsızlığı ilerlemişti. Dün gece nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Recep Bülbülses’in cenaze töreni, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilecek. Namazdan sonra Bülbülses’in naaşı Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek. Bu süreç, sevenleri ve hayranları için derin bir üzüntü kaynağı oldu.

Recep Bülbülses Kimdir?

Mardin doğumlu olan Recep Bülbülses, 1983 yılında “Kardeşim Benim” filmi ile sinema dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca 60’tan fazla yapımda yer alan sanatçı, özellikle “Acıların Çocuğu” (1985) ve “Patroniçe” (1987) gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle hafızalarda yer etti. Sinemadaki aktif döneminin ardından müzik kariyerine yönelen Bülbülses, hem beyazperdede hem de sahne performanslarında iz bıraktı. Bu yönüyle Türk sanat dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Bülbülses, ardında unutulmaz eserler bırakmıştır.