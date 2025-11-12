Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenerek bir aile kurdu. Çift, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz oğulları Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya gelmesiyle mutluluklarını pekiştirdi. Ancak, ikizlerin sağlık sorunları nedeniyle yaşanan zorlu süreç, aileyi derinden etkiledi. Son günlerde Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya paylaşımları, takipçilerini yeniden endişelendirdi.

Yasemin Şefkatli'nin Sağlık Sorunları

Yasemin Şefkatli, yakın zamanda geçirdiği fıtık ameliyatı ile dikkatleri üzerine çekti. Ameliyat öncesi, hastaneden çıkarken yaşadığı sağlık sorunu hakkında takipçileriyle duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Şefkatli, "Üşüttüğümü sandım, ama göbek fıtığı olduğumu öğrendim. Akşam neredeyse ameliyata girecektim" ifadelerini kullandı. Bu durum, takipçileri arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Oğul Sağlığı Hakkında Endişeler

Şefkatli, oğlunun sağlık durumu hakkında da takipçilerini bilgilendirdi. "Yüksek ateş, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı var. Neyse, bunu da halledeceğiz" şeklinde bir paylaşımda bulunarak, yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili umut dolu bir mesaj verdi. Çiftin yaşadığı bu zorlu süreç, İdo Tatlıses'in katıldığı bir programda da gündeme geldi. Tatlıses, "Çocuğumun sağlığı için doktorun 'çok iyi' dediğini duyduğumda hissettiğim şükrü tarif edemem," diyerek yaşadıkları duygusal süreci aktardı.

Geçmişteki Sağlık Sorunları ve Destek

Çift, daha önce de Ayel'in doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunları ile baş etmek zorunda kalmıştı. Yasemin Şefkatli, sosyal medya aracılığıyla bu durumu takipçileriyle paylaşmış ve Ayel'in sağlık durumu ile ilgili olumlu gelişmeleri müjdelemişti. "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın," diyerek takipçilerine umut vermişti.

İdo Tatlıses, hem kendi ailesinin desteğinden hem de annesi Derya Tuna'nın çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti. "Ev, deliler hastanesine döndü," diyerek yaşanan koşulları mizahi bir dille anlatırken, Yasemin'in annesinin de aynı şekilde destek olduğunu ifade etti. Bu zorlu süreçte aile içindeki dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Yasemin Şefkatli'nin sağlık durumu ve oğlunun sağlık sorunları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden gelen geçmiş olsun dilekleri ve destek mesajları, ailenin yaşadığı sıkıntılı dönemde moral kaynağı oluyor. Çiftin paylaşımları, sevenleri tarafından sürekli olarak izleniyor ve destekleniyor.