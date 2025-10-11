Dolar
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı

Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinde rol alan Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken, tatil için gittiği Fransa'nın Monte Carlo kentinde korku dolu anlar yaşadı. Kaldığı otelde çıkan yangın alarmı, hem kendisini hem de çocuklarını büyük bir paniğe sürükledi.

Yangın Alarmı ve Panik Anları

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Elles, yangın alarmının çalmasıyla birlikte koridorlarda hafif bir dumanın olduğunu fark etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif bir duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz, beş itfaiye aracı geldi." ifadelerini kullanarak yaşadığı paniği aktardı.

Ailevi Mutluluk ve Zorlu Anlar

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başlayan ilişkisini, 2015 yılında dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi ile pekiştirmişti. 2019'da çiftin yolları ayrıldıktan sonra, Elles 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 2023 yılında Tiara Manolya adlı kızlarını kucaklarına alan çift, ailevi mutluluklarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşıyorlardı. Ancak bu tatil, beklenmedik bir olayla gölgelenmiş oldu.

Yangın alarmının ardından tahliye edilen otel misafirleri, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Olayın ardından otelin durumu ve yangının sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilma Elles'in ve çocuklarının sağ salim tahliye edilmesi, olayın en sevindirici yanı olarak değerlendirildi.

