Haberin Gündemi Magazin Ünlü Rapçi Sean Combs, Fuhuş Bağlantılı Suçtan Hapis ve Para Cezası Aldı

Ünlü Rapçi Sean Combs, Fuhuş Bağlantılı Suçtan Hapis ve Para Cezası Aldı

Yayınlanma
14
Ünlü Rapçi Sean Combs, Fuhuş Bağlantılı Suçtan Hapis ve Para Cezası Aldı
Okunma Süresi: 2 dk

Amerikalı rapçi Sean Combs, daha çok "Diddy" adıyla tanınmaktadır. New York'ta gerçekleştirilen duruşmada, fuhuş bağlantılı suçlamalar nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Combs, yüzü aşkın kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Mahkeme Süreci ve Özür Dilekleri

Sean Combs, mahkeme sürecinin ilk kez söz alarak ifade verdiği duruşmada, geçmişte mağdur ettiği kişilerden özür diledi. Özellikle, iki eski kız arkadaşının takma isimleriyle mahkemeye ifade vermesi üzerine, Combs, "Eylemlerim iğrenç ve utanç vericiydi. Aşırılığa kapıldım ve egomun içinde kayboldum," şeklinde konuştu. Annesi ve mahkeme salonunda bulunan yedi çocuğundan da özür dileyen ünlü rapçi, "Çok üzgünüm. Daha iyisini hak ediyorlardı," ifadelerini kullandı. Combs, mahkeme heyetinden ikinci bir şans dileyerek, "Merhametinizi rica ediyorum. Kendim dışında suçlayacak kimsem yok," dedi.

Hüküm ve Cezanın Açıklanması

Combs'un konuşmasının ardından, Federal Yargıç Arun Subramanian, cezalandırma ve caydırıcılık amacı güdüldüğünü belirtirken, "Bugün, hesap verebilirlik ve adaletle ilgili," dedi. Yargıç, Combs’un eski kız arkadaşlarını fuhuş yaptırmak amacıyla bir yerden başka bir yere taşıma suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 500 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bu karar, hem Combs’un eylemlerine karşı bir tepki niteliği taşıyor hem de benzer suçların önüne geçilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki Suçlamalar ve Hukuk Süreci

Sean Combs, 16 Eylül 2024'te cinsel istismar iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İddialar arasında "fuhuşa aracılık, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve şantaj" gibi suçlamalar yer alıyordu. Savcılar, ünlü rapçinin ününü ve geniş iş bağlantılarını kullanarak bir suç örgütü kurduğunu ileri sürdü. Temmuz ayında, "seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından beraat eden Combs, bu kez daha ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı.

Combs'un avukatı Marc Agnifilo, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, hukuki ekibinin karara itiraz etmeyi planladığını belirtti. Bu gelişmeler, hem Sean Combs'un kariyeri hem de müzik endüstrisi açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

#Fuhuş
#Hapis
#Para Cezası
#Diddy
#Rapçi
