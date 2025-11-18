Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi

Ünlü sunucu Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandığını duyurdu. Nevin Teoman, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bu durum, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla daha da dikkat çekici hale geldi.

Yoğun Bakımda Kritik Durum

Seren Serengil, annesinin sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayarak, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Nevin Teoman'ın düşerek kalçasını kırmasının ardından gelişen sağlık sorunları, kalp krizi riski ve ciğerlerinde su birikmesi ile birleşince, durum daha da kritik bir hale geldi.

Sağlık Bakanlığı'na Acil Çağrı

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı'na seslenerek acil yardım talebinde bulundu. "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım" diyerek duygusal bir çağrıda bulundu. Serengil, bulunduğu hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi bulunmadığını belirtti. Bu sebeple, annesinin İstanbul'a nakledilmesi gerektiğini ifade etti.

Ambulans Uçak Talebi

Seren Serengil, sağlık durumu kritik olan annesi için bir ambulans uçak talep etti. "Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" dedi. Bu acil yardım talebi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok takipçisi tarafından desteklendi.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın durumu, sağlık sisteminin acil müdahale gerektiren durumlar için sağladığı hizmetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü sunucunun bu çağrısının, sağlık hizmetlerinin etkinliğini sorgulayan bir tartışma başlatması bekleniyor.