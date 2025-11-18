Dolar
42,3557 %0,23
Euro
49,1157 %0,43
Gram Altın
5.463,98 % -0,59
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi

Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ünlü İsim Seren Serengil, Annesi İçin Sağlık Bakanlığı'ndan Yardım İstedi
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sunucu Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandığını duyurdu. Nevin Teoman, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bu durum, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla daha da dikkat çekici hale geldi.

Yoğun Bakımda Kritik Durum

Seren Serengil, annesinin sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayarak, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Nevin Teoman'ın düşerek kalçasını kırmasının ardından gelişen sağlık sorunları, kalp krizi riski ve ciğerlerinde su birikmesi ile birleşince, durum daha da kritik bir hale geldi.

Sağlık Bakanlığı'na Acil Çağrı

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı'na seslenerek acil yardım talebinde bulundu. "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım" diyerek duygusal bir çağrıda bulundu. Serengil, bulunduğu hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi bulunmadığını belirtti. Bu sebeple, annesinin İstanbul'a nakledilmesi gerektiğini ifade etti.

Ambulans Uçak Talebi

Seren Serengil, sağlık durumu kritik olan annesi için bir ambulans uçak talep etti. "Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" dedi. Bu acil yardım talebi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok takipçisi tarafından desteklendi.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın durumu, sağlık sisteminin acil müdahale gerektiren durumlar için sağladığı hizmetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü sunucunun bu çağrısının, sağlık hizmetlerinin etkinliğini sorgulayan bir tartışma başlatması bekleniyor.

#Hastane
#Seren Serengil'in Annesi Nevin Teoman
#Seren Serengil'in Annesi
#Nevin Teoman
#Seren Serengil
Yıldız Kenter Kimdir? Usta Tiyatrocu ve Sinema Oyuncusunun Hayatı ve Filmleri
Yıldız Kenter Kimdir? Usta Tiyatrocu ve Sinema Oyuncusunun Hayatı ve Filmleri
#Gündem / 18 Kasım 2025
Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları: 2025-2026 Tarihleri
Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları: 2025-2026 Tarihleri
#Gündem / 18 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor: Ocak’ta Arena Coşacak!
Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor: Ocak’ta Arena Coşacak!
Magazin
Hazal Kaya ve Melisa Döngel Arasındaki Gerginlik Gala Geçmişine Damga Vurdu
Hazal Kaya ve Melisa Döngel Arasındaki Gerginlik Gala Geçmişine Damga Vurdu
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 1 Ton 65 Kilogram Esrar Ele Geçirdi
Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 1 Ton 65 Kilogram Esrar Ele Geçirdi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Süreci Başladı
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Süreci Başladı
18 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizin Gününüz mü? 18 Kasım Burçlara Neler Getiriyor?
18 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizin Gününüz mü? 18 Kasım Burçlara Neler Getiriyor?
17 Kasım 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Devretti
17 Kasım 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Devretti
17 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
17 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
TOBB Nefes Kredisi İkinci Paket Başvuruları 19 Kasım’da Başlıyor: Kredi Tutarı, Faiz Oranı ve Geri Ödeme Planı Açıklandı
TOBB Nefes Kredisi İkinci Paket Başvuruları 19 Kasım’da Başlıyor: Kredi Tutarı, Faiz Oranı ve Geri Ödeme Planı Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft