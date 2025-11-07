Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş, 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Murat Komiser' karakteriyle hafızalarda yer edinmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. Sosyal medya platformlarında uzun bir sessizlik döneminin ardından, Pektaş'ın son hali, takipçilerinin ilgisini yeniden üzerine çekti. Geçmişte Gamze Özçelik ile evli olan Pektaş, bu evlilikten Murathan adında bir çocuk sahibi. 2008-2011 yılları arasında süren bu birlikteliği, pek çok hayranın belleğinde yer ediyor.

Survivor'dan Oyunculuğa Geçiş

Pektaş, 2025 yılında Survivor yarışmasının şampiyonu olarak tanınmış ve daha sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Şu an 46 yaşında olan oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Komiser Murat' karakteriyle büyük bir beğeni kazanmış ve dizinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Uzun süredir sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayan Pektaş, bu sessizliğini bir video ile sona erdirdi.

Yeni Paylaşımıyla Gündemde

Instagram hesabında paylaştığı video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Pektaş, paylaşımında "AN'ları ANI'lara dönüştürdüğümüz herkese teşekkür ederim... iyi ki var olmuşsunuz... Hayat aynasının her yansımasında içimizde bir yerde yankısı var... yeter ki fark edelim..." şeklinde bir not düştü. Bu mesajı, takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Hayranların Yorumları

Pektaş'ın paylaştığı video, binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden 'Hiç değişmemişsin', 'Arka Sokaklar'a geri dön abi' ve 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar geldi. Hayranları, oyuncunun yeniden televizyon ekranlarında yer almasını umut ediyor. Uğur Pektaş'ın sosyal medya etkinliği, oyunculuk kariyerinin geleceği hakkında merakları artırmış durumda.