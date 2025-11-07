Dolar
42,1451 %0,23
Euro
48,7746 %0,43
Gram Altın
5.434,96 % 0,85
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı

Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş, 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Murat Komiser' karakteriyle hafızalarda yer edinmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. Sosyal medya platformlarında uzun bir sessizlik döneminin ardından, Pektaş'ın son hali, takipçilerinin ilgisini yeniden üzerine çekti. Geçmişte Gamze Özçelik ile evli olan Pektaş, bu evlilikten Murathan adında bir çocuk sahibi. 2008-2011 yılları arasında süren bu birlikteliği, pek çok hayranın belleğinde yer ediyor.

Survivor'dan Oyunculuğa Geçiş

Pektaş, 2025 yılında Survivor yarışmasının şampiyonu olarak tanınmış ve daha sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Şu an 46 yaşında olan oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Komiser Murat' karakteriyle büyük bir beğeni kazanmış ve dizinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Uzun süredir sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayan Pektaş, bu sessizliğini bir video ile sona erdirdi.

Yeni Paylaşımıyla Gündemde

Instagram hesabında paylaştığı video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Pektaş, paylaşımında "AN'ları ANI'lara dönüştürdüğümüz herkese teşekkür ederim... iyi ki var olmuşsunuz... Hayat aynasının her yansımasında içimizde bir yerde yankısı var... yeter ki fark edelim..." şeklinde bir not düştü. Bu mesajı, takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Hayranların Yorumları

Pektaş'ın paylaştığı video, binlerce beğeni aldı ve takipçilerinden 'Hiç değişmemişsin', 'Arka Sokaklar'a geri dön abi' ve 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar geldi. Hayranları, oyuncunun yeniden televizyon ekranlarında yer almasını umut ediyor. Uğur Pektaş'ın sosyal medya etkinliği, oyunculuk kariyerinin geleceği hakkında merakları artırmış durumda.

#Uğur Pektaş Arka Sokaklar
#Gamze Özçelik
Yapay Zeka İle Canlanan Pompeiopolis Antik Kenti'nin Tarihi
Yapay Zeka İle Canlanan Pompeiopolis Antik Kenti'nin Tarihi
#Teknoloji / 07 Kasım 2025
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'ı Geride Bıraktı
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'ı Geride Bıraktı
#Spor / 07 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Müge Anlı'da Şok Eden Olay: Evlat Değil Düşman Çıktı
Müge Anlı'da Şok Eden Olay: Evlat Değil Düşman Çıktı
Magazin
Tuğba Melis Türk: Genç Erkek Oyuncu Bulunamıyor
Tuğba Melis Türk: Genç Erkek Oyuncu Bulunamıyor
Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 20 Milyar Dolara Yaklaştı
Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 20 Milyar Dolara Yaklaştı
İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 1,8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi
İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 1,8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi
Fenerbahçe’nin Parlayan Voleybolcusu Duru Türknas Kimdir?
Fenerbahçe’nin Parlayan Voleybolcusu Duru Türknas Kimdir?
Bakan Bayraktar: Petrol ve Doğal Gazda Tarihimizin En Yüksek Seviyesine Ulaştık
Bakan Bayraktar: Petrol ve Doğal Gazda Tarihimizin En Yüksek Seviyesine Ulaştık
Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam
Nomura Asset Management'tan Yapay Zeka Hisseleri Açıklaması: Yükselişin Temelleri Sağlam
Zaniolo İtalya’da Parladı, Udinese Bonservis İçin Bastırıyor
Zaniolo İtalya’da Parladı, Udinese Bonservis İçin Bastırıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft