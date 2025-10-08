Dolar
41,7257 %0,23
Euro
48,5187 %0,44
Gram Altın
5.413,48 % 1,34
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Tom Hanks, Metroda Görüntülendi

Tom Hanks, Metroda Görüntülendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Tom Hanks, Metroda Görüntülendi
Okunma Süresi: 1 dk

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, New York metrosunda yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekti. Şehirde yaşayan 69 yaşındaki oyuncunun, mütevazı tavırları ve tanınmamak için aldığı önlemler, metro yolculuğunda karşılaştığı diğer yolcuları şaşırttı.

Mütevazı Bir Yolculuk

Yeni Hayat, Terminal ve Yeşil Yol gibi önemli yapımlarda başrol oynayan Tom Hanks, Hollywood'un en alçakgönüllü yıldızlarından biri olarak biliniyor. New York'ta toplu taşıma kullanarak sıradan bir yolcu gibi davranması, onun bu alçakgönüllü imajını pekiştirdi. Hanks, metro seyahatinde tanınmamak için beyzbol şapkası, numaralı gözlük ve tıbbi maske gibi çeşitli önlemler aldı.

Metro Yolculuğu ve Sonrası

Ünlü aktör, 3 dolarlık bir bilet alarak metroya bindi. Yolculuğun ardından metrodan indikten sonra kulaklığını takarak yürüyüşüne devam etti. Hanks, sokakta bir kahve arabasından 1 dolarlık kahve alarak, parkta bir bankta oturdu ve içeceğini yudumladı. Bu anlar, Hanks'in günlük yaşamındaki sadeliği sergileyen bir tablo oluşturdu.

Tom Hanks'in bu spontane metro yolculuğu, sıradan insanların yaşamlarıyla ünlü isimlerin hayatlarının kesiştiği anları hatırlatıyor. Ünlü oyuncunun bu mütevazı davranışları, hayranları ve New York halkı tarafından takdirle karşılandı.

#Magazin
#Metro
#Mütevazilik
#Tom Hanks
#Oscar
#Gizlenme
POCO’nun İlk Kavisli Ekranlı Telefonu: POCO X7
POCO’nun İlk Kavisli Ekranlı Telefonu: POCO X7
#Teknoloji / 08 Ekim 2025
Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın Zirvesinde! İlk 5'te Yer Alıyor
Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın Zirvesinde! İlk 5'te Yer Alıyor
#Spor / 08 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Eylül Ersöz ve Aras Bulut İynemli Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Oyuncudan Dikkat Çeken Yanıt
Eylül Ersöz ve Aras Bulut İynemli Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Oyuncudan Dikkat Çeken Yanıt
Magazin
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Bakanlık Devreye Girdi: Uygunsuzluk Tespit Edildi, 16,7 Ton Hayvansal Ürün İmha Edildi
Bakanlık Devreye Girdi: Uygunsuzluk Tespit Edildi, 16,7 Ton Hayvansal Ürün İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Bizim İçin Olmazsa Olmazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Bizim İçin Olmazsa Olmazdır
Zaman Olursa 'Evleniriz'
Zaman Olursa 'Evleniriz'
Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"
Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"
TFF Radarındaki Mert Kömür Kimdir?
TFF Radarındaki Mert Kömür Kimdir?
Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti: Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti: Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft