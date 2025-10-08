Tom Hanks, Metroda Görüntülendi

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, New York metrosunda yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekti. Şehirde yaşayan 69 yaşındaki oyuncunun, mütevazı tavırları ve tanınmamak için aldığı önlemler, metro yolculuğunda karşılaştığı diğer yolcuları şaşırttı.

Mütevazı Bir Yolculuk

Yeni Hayat, Terminal ve Yeşil Yol gibi önemli yapımlarda başrol oynayan Tom Hanks, Hollywood'un en alçakgönüllü yıldızlarından biri olarak biliniyor. New York'ta toplu taşıma kullanarak sıradan bir yolcu gibi davranması, onun bu alçakgönüllü imajını pekiştirdi. Hanks, metro seyahatinde tanınmamak için beyzbol şapkası, numaralı gözlük ve tıbbi maske gibi çeşitli önlemler aldı.

Metro Yolculuğu ve Sonrası

Ünlü aktör, 3 dolarlık bir bilet alarak metroya bindi. Yolculuğun ardından metrodan indikten sonra kulaklığını takarak yürüyüşüne devam etti. Hanks, sokakta bir kahve arabasından 1 dolarlık kahve alarak, parkta bir bankta oturdu ve içeceğini yudumladı. Bu anlar, Hanks'in günlük yaşamındaki sadeliği sergileyen bir tablo oluşturdu.

Tom Hanks'in bu spontane metro yolculuğu, sıradan insanların yaşamlarıyla ünlü isimlerin hayatlarının kesiştiği anları hatırlatıyor. Ünlü oyuncunun bu mütevazı davranışları, hayranları ve New York halkı tarafından takdirle karşılandı.