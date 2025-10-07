Tahttan Çekilen Lüksemburg Dükünün Emeklilik Planları

Lüksemburg’un eski büyük dükü Enrique ve büyük düşesi María Teresa, tahttan çekilmelerinin ardından yeni yaşam planlarını kamuoyuyla paylaştı. Resmi görevlerden uzaklaşarak daha özgür bir yaşam sürmeyi hedefleyen çift, seyahat etmeyi ve torunlarıyla vakit geçirmeyi öncelikli amaçları arasında görüyor. Bu yeni dönemdeki planları ise oldukça dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Macera Dolu Seyahat Planları

Enrique ve María Teresa’nın en ilgi çekici planları arasında, Himalaya dağlarında motosikletle yolculuk yapmak yer alıyor. Ayrıca, Avrupa’yı arabayla gezmek ve Fransa'nın Biarritz kentindeki dairelerinde uzun süre kalmayı planladıklarını açıkladılar. Uzun yıllardır sahip oldukları bu daireyi artık daha sık kullanacakları ve Bask kıyılarında daha fazla zaman geçirecekleri ifade edildi. Bu seyahatlerin, çiftin yeni yaşamlarının önemli bir parçası olacağı gözlemleniyor.

Torunlarla Geçirilecek Zaman ve Hayırseverlik Faaliyetleri

Büyük düşes María Teresa, gelecekte en büyük mutluluğunun torunlarıyla geçireceği zaman olacağını belirtti. Aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen çift, bu süreçte ayrıca hayırsever faaliyetlerine de devam edeceğini vurguladı. Özellikle zor durumda olan kadınlara ve tek ebeveynli çocuklara destek verme konusundaki kararlılığı dikkat çekiyor. Bu alanda yürütülecek projeler, çiftin sosyal sorumluluk bilincinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Çevre Dostu Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik Projeleri

Eski büyük dük Enrique, çevre konularına olan ilgisini artırarak doğa koruma ve sürdürülebilirlik projelerine destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Bu bağlamda, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konulara duyduğu hassasiyet, yeni yaşam tarzının temel taşlarından biri haline geldi. Her iki isim de, artık saray protokolünden uzak, daha içten ve sade bir yaşam sürmeyi hedefliyor.

Çiftin bu yeni yaşam planları, sadece kişisel tutkularını gerçekleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma olan katkılarını da artırmayı amaçlıyor. Lüksemburg’daki tahttan çekilmenin ardından, bu yeni dönemlerinin onlara sunduğu özgürlükle birlikte heyecan verici bir hayat sürmeleri bekleniyor.