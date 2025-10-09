Dolar
Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu

Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu

Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu
Genç yaşta dikkat çekici bir kariyer inşa eden Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Makedonya kökenli olan Güler, genç yaşına rağmen oyunculuk alanında önemli başarılar elde etmiştir. Bugüne kadar pek çok projede yer alarak izleyicilerin beğenisini kazanmış olan Güler'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar bu haberimizde yer almaktadır.

Eğitim Hayatı ve Kariyer Başlangıcı

Sude Zülal Güler, eğitimine İstanbul'da başlamış ve Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, İnsan Kaynakları Bölümü'nde yükseköğrenim hayatına devam etmiştir. Genç yaşta oyunculukla tanışan Güler, kariyerine 12 yaşında, 2013 yılında "Çınar" dizisinde rol alarak adım atmıştır. Bu dizi, onun yeteneğini sergileyebileceği ilk önemli platform olmuştur.

Öne Çıkan Projeleri

Sude Zülal Güler, 2015 yılında "Mayıs Kraliçesi" dizisinde Pınar karakteriyle dikkat çekmiş, ardından "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Ayşe Sultan rolüyle tanınmıştır. 2020 yılında "Şeref Sözü" dizisinde başrol oynamasıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Genç oyuncunun rol aldığı diğer önemli projeler arasında "İsimsizler" (2017), "Kazara Aşk" (2021), "Gülümse Kaderine" (2022) ve "Tozluyaka" (2022) yer almaktadır. 2023 yapımı "Gönül Dağı" dizisi ile de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Ayrıca, 2018 yapımı "Keşif" adlı sinema filminde de başrol oynamıştır.

Sude Zülal Güler, kariyerinin başından itibaren sergilediği oyunculuk yeteneği ve projelerdeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Güler'in gelecekteki projeleriyle sektörde adından söz ettirmesi beklenmektedir.

#Sude Zülal Güler
