Sibel Can'a Torun Müjdesi: Dünyaya Gelecek Bebek İçin Özel Plan

Ünlü sanatçı Sibel Can ile televizyon sunucusu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, baba olmaya hazırlanıyor. Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile gerçekleştirdiği Bodrum'daki düğünle hayatını birleştirmişti ve şimdi ilk çocuklarını kucaklamak için gün sayıyor. Çiftin, bebeklerinin cinsiyeti hakkında yaptığı açıklamalara göre, bir kız bebek bekliyorlar.

Bebek İçin Seçilen İsim

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın kızlarına vermeyi planladıkları isim ise Lina. Arapça'da "hurma ağacı" anlamına gelen bu isim, çiftin bebeklerine duyduğu sevgi ve özeni de yansıtıyor. Aile, bu özel isimle birlikte yeni doğacak olan bebeğin hayatına anlam katmayı hedefliyor.

Doğum Planları ve Yer Seçimi

Merve Kaya'nın, bebeğin Amerika vatandaşı olması amacıyla doğumu Miami'de gerçekleştirme kararı, aile içinde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu tercih, aynı zamanda kayınvalidesi Sibel Can'ın 1996 yılında satın aldığı evin bulunmasıyla da bağlantılı. Merve Kaya, doğum öncesinde bu eve yerleşerek hazırlıklarını burada sürdürüyor. Doktorlardan alınan bilgilere göre, doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Aile Heyecanı ve Hazırlık Süreci

Engincan Ural ve Merve Kaya, bebeğin doğumu için titiz bir hazırlık sürecine girmiş durumda. Ailelerin de büyük bir heyecanla destek verdiği bu süreçte, çeşitli etkinlikler ve hazırlıklar yapılıyor. Yeni aile bireyinin hayatlarına katılmasıyla birlikte, hem Ural hem de Kaya aileleri için yeni bir dönem başlayacak. Çiftin, bebekleri için hayal ettikleri hayatın temellerini atmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğü gözlemleniyor.