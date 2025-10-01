Selena Gomez Düğün Fotoğraflarını Paylaştı

Şarkıcı Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile hayatını birleştirdi. Çift, 27 Eylül 2025 tarihinde Kaliforniya’nın Santa Barbara kentinde gerçekleştirilen özel bir törenle evlendi. Düğün, yakın arkadaşlar ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Hayranlarının merakla beklediği gelinlik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Gomez, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Gelinlik Fotoğrafları İlgiyle Karşılandı

Selena Gomez'in düğün fotoğrafları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaştığı karelerde, şık gelinliği ve düğün anlarının samimi atmosferi dikkat çekti. Bu özel gün, hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Gomez’in düğününden paylaştığı anlar, onun bu özel gününü kutlayan bir topluluk oluşturdu.

İlişkinin Gelişimi

Selena Gomez ve Benny Blanco’nun ilişkisi, 2023’ün sonlarında kamuoyuna duyurulmuştu. İkili, Aralık 2024’te nişanlanarak bu önemli adımı atmıştı. Ancak, Gomez ile Blanco’nun yolları aslında çok daha önce kesişmişti. İkili, birlikte gerçekleştirdikleri müzikal iş birlikleri sayesinde tanışmış, Blanco, Gomez’in “Same Old Love” ve “Kill Em With Kindness” gibi hit şarkılarında prodüktörlük yapmıştı. Bu ortaklık, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü.

Selena Gomez'in düğünü, sanat camiasında ve hayranları arasında geniş yankı buldu. İlişkilerinin gelişimi ve düğünleri, özellikle müzik dünyasında dikkatle takip ediliyor. Hayranlarının destekleri ve iyi dilekleriyle, çiftin yeni hayatlarına başlaması bekleniyor.