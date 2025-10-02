Dolar
Sahipsizler'in Duygu'su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi

Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi

Sahipsizler dizisinde Duygu karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz, güçlü oyunculuk eğitimi ve dikkat çekici performansıyla genç yaşta kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Yayınlanma
14
Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi
Okunma Süresi: 1 dk

 Genç yaşına rağmen birçok projede rol alan Nilsu Yılmaz, Sahipsizler dizisinde Duygu karakteriyle dikkat çekiyor.

2001’de İstanbul’da doğan Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Boyu 1,77 cm, kilosu ise 50.

Kariyeri: Oyunculuğa 2013’te başladı. Davetsiz Misafir ve 20 Dakika ile ekrana adım atan Yılmaz; Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda, Kolej, UFO, Kardeşlerim ve Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda rol aldı.

Sahipsizler Dizisi: Yönetmen Cem Karcı imzası taşıyan dizide Duygu karakterini canlandırıyor. Duygu, hayat mücadelesi veren bir hayat kadını olarak izleyici karşısına çıkıyor ve dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor.

Gelecek Planları: Yeni sinema ve dizi projelerine hazırlanıyor. Akademik eğitimi ve güçlü performansıyla genç kuşağın öne çıkan oyuncuları arasında gösteriliyor.

