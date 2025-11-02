Dolar
Reha Muhtar, Türk Hava Yolları Tarafından Kara Listeye Alındı

Reha Muhtar, Türk Hava Yolları Tarafından Kara Listeye Alındı

Yayınlanma
14
Reha Muhtar, Türk Hava Yolları Tarafından Kara Listeye Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bir olay, Türk Hava Yolları'nın (THY) dikkatini çekti. Uçağını kaçırdığı iddiasıyla havalimanında personelle tartışan ünlü gazeteci Reha Muhtar, THY tarafından kara listeye alındı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu ve tartışmalara yol açtı.

Olayın Gelişimi

Reha Muhtar'ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen Muhtar, 'Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum' diyerek tepki gösterdi. Bu davranış, havalimanı güvenlik protokollerine aykırı olarak değerlendirildi.

THY'nin Açıklaması

Olay sonrası Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak durumu değerlendirdi. Üstün, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Protokolleri ve Uygulamaları

Havalimanlarında güvenlik protokolleri, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle uygulanmaktadır. Her yolcunun bu kurallara uyması beklenirken, Reha Muhtar'ın yaşadığı olay, dikkat çekici bir istisna oluşturdu. Uygulanan güvenlik önlemleri, hem yolcuların hem de personelin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu tür olaylar, havalimanları için önemli bir sorun teşkil etmekte ve genellikle ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Reha Muhtar'ın durumu, havalimanı güvenliğinin ciddiyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türk Hava Yolları'nın aldığı bu karar, havacılık sektöründe güvenlik standartlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından THY'nin uygulamaları ve diğer yolcular üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

